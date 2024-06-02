Наводнение в Германии: власти призывают жителей эвакуироваться

By Euronews и EBU

Районное управление в Фишахе выпустило распоряжение, в котором рекомендовало людям срочно покинуть свои дома и избегать подземных парковок и подвалов. Некоторых людей пришлось вывозить на вертолетах.

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Власти Германии призвали жителей южной земли Бавария прислушаться к призывам об эвакуации, поскольку наводнение в некоторых районах продолжает усиливаться.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер призвала жителей "абсолютно серьезно относиться к любым предупреждениям", поступающим от спасателей, добавив, что их выполнение может спасти жизнь.

Germany's interior minister Nancy Faeser urges residents to heed emergency orders

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер посетил один из пострадавших районов вблизи Аугсбурга, к северо-западу от Мюнхена, где многодневные проливные дожди вызвали сильный подъем воды.

"Ситуация постоянно меняется. На данный момент положение очень и очень серьезное, особенно в Швабском регионе вокруг Аугсбурга и Унтеральгау, например, в Гюнцбурге. Уровень воды продолжает расти", - сказал он.

По его словам, в пострадавших районах работают аварийные службы, наводнение нанесло "огромный" ущерб.

Районное управление в Фишахе выпустило распоряжение, в котором рекомендовало людям срочно покинуть свои дома и избегать подземных парковок и подвалов. Некоторых людей пришлось эвакуировать на вертолете.

Сотрудники Немецкого союза спасателей вывозили жителей на лодках, для перемещения людей использовались также тракторы.

На данный момент в шести округах объявлено чрезвычайное положение, и метеорологи предупреждают, что новые дожди и грозы еще впереди.

По другую сторону границы, в Швейцарии наблюдались похожие сцены: в месте, где река Мург впадает в Тур, вода буквально кипела. Власти говорят, что ее уровень в 20 раз превышает норму.

Water levels rise at the point where the River Murg meets the Thur in Thurgau, Switzerland, June 1, 2024 Screenshot from EBU 2024_10236079

Федеральное правительство говорит, что в воскресенье ожидается новый подъем уровня воды, поскольку прогнозируются новые дожди.

"С полудня пятницы кантональная полиция Тургау получила около 150 сообщений об ущербе. Несколько пожарных бригад по всему кантону были вызваны для откачки воды из подвалов. Дороги, по которым уже невозможно проехать, также пришлось закрыть", - сообщил представитель полиции Тургау Маттиас Граф.