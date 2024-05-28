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Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину

Премьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес Авторское право Eduardo Parra/AP
Авторское право Eduardo Parra/AP
By Euronews
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Три страны ЕС во вторник официально признают Палестину государством

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Испания признаёт Палестинское государство: кабинет Педро Санчеса подготовил официальное решение на фоне войны в Газе и ухудшающихся отношений с Израилем. Вместе с Испанией на такой же шаг в то же время идут Ирландия и Норвегия.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

«Этим решением Испания присоединяется к более чем 140 странам, которые уже признали Палестину. Это историческое решение, единственная цель которого — способствовать достижению мира между израильтянами и палестинцами. Признание Палестины не направлено против кого-либо, не направлено против Израиля — дружественной страны, которую мы ценим и уважаем и с которой мы стремимся поддерживать как можно более тесные отношения».

Глава испанского правительства осуждает ХАМАС и подчёркивает, что решение Мадрида основано на резолюциях ООН и на официальной позиции Евросоюза, в рамках концепции «двух государств для двух народов»; многие детали этого плана Израиль категорически отказывается принимать.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

«Государство Палестина должно быть жизнеспособным, с Западным берегом и сектором Газа, соединёнными коридором, со столицей в Восточном Иерусалиме, и должно быть объединено под управлением законного правительства Палестинской национальной администрации».

Израиль назвал шаги европейских стран «поощрением терроризма».

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