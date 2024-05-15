Правые партии Нидерландов договорились о коалиции. Премьер-министра объявит Герт Вилдерс

By Euronews and AP

Нидерланды стали еще одной страной Европейского Союза с правым правительством за несколько недель до общеевропейских выборов.

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Нидерланды получают правую правительственную коалицию. Почти через шесть месяцев после парламентских выборов радикальный правый популист Герт Вилдерс и три другие партии договорились о коалиционном соглашении.

"У нас есть соглашение", — заявил Вилдерс в среду в Гааге.

Но пока неясно, кто должен стать новым премьер-министром – Вилдерс уже отрекся от "престола". Сторонам еще предстоит согласовать главу правительства. Видерс объявит его предположительно уже в четверг.

"Это по-прежнему имеет решающее значение. Если вы хотите, чтобы правительство преуспело, вам нужен объединяющий премьер-министр", — сказал Питер Омцигт, лидер центристской партии "Новый социальный договор".

Содержание соглашения было обнародовано только во второй половине дня. Во-первых, необходимо было проинформировать парламентские группы, которые также должны прийти к согласию. Был установлен крайний срок – полночь, к которому лидеры дискуссий должны были представить свой отчет парламенту.

Будущие правительственные партии включают Партию свободы Вилдерса (PVV), праволиберальную ВВД предыдущего премьер-министра Марка Рютте, новую правоконсервативную НСК и правую популистскую фермерскую партию BBB. Планируется свободный альянс с министерской командой, примерно половина которой состоит из беспартийных экспертов.

На выборах 22 ноября Вилдерс и его антиисламская партия получили 37 из 150 мест в парламенте. Но для получения большинства ему нужны как минимум две другие партии. Чтобы расчистить путь для радикального правого правительства, 60-летний политик приостановил спорные требования, такие, как запрет мечетей, и согласился отказаться от поста главы правительства. Лидеры парламентских групп трех других партий также остаются в парламенте. Вместе взятые четыре партии имеют комфортное большинство в 88 мест.

Поскольку крайне правые и популистские партии сейчас входят или возглавляют полдюжины правительств в блоке из 27 стран, они, похоже, имеют все шансы добиться успеха в опросах ЕС, которые пройдут 6-9 июня.

"Надеюсь, мы доберемся до этого. Я думаю, мы туда доберемся. Я не вижу, чтобы что-то пошло не так", — заявил Вилдерс телекомпании NOS рано утром в среду после того, как четыре стороны достигли соглашения о государственном финансировании, что стало последним серьезным камнем преткновения в переговорах.

После двух десятилетий пребывания в оппозиции у Вилдерса появился наконец шанс возглавить страну, которая долгое время гордилась своим толерантным обществом, но он отошел в сторону в интересах реализации большей части своей программы.

От Финляндии до Хорватии консервативные правые партии являются частью европейских правящих коалиций, а ультраправые премьер-министры возглавляют Венгрию, Словакию и Италию.