Президентом Литвы переизбран Гитанас Науседа

By Euronews и AP, EBU

Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы. Его соперница премьер-министр Ингрида Шимоните признала поражение.

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В Литве во втором туре президентских выборов победу одержал действующий глава государства Гитанас Науседа. Его соперница премьер-министр Ингрида Шимоните признала свое поражение.

Одной из главных тем предвыборной кампании была война России против Украины и ее последствия для национальной безопасности Литвы. Науседа отметил, что Литва была верным союзником Украины с момента российского вторжения в 2022 году.

Гитанас Науседа, президент Литвы:"Моими основными принципами и высшими приоритетами были поддержка Украины, укрепление безопасности Литвы, активная внешняя политика и активное участие в различных форматах Европейского Союза. Поэтому я думаю, что мы все время двигались вперед и реализовали очень важные решения, особенно в отношении безопасности Литвы".

По результатам голосования во втором туре Науседа получил 75% голосов избирателей. За Ингриду Шимоните проголосовали 23% . Шимоните поздравила переизбранного президента с победой и обещала вернуться к работе на посту главы правительства.

Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы:"Мне по-прежнему доверяют люди. Люди, которые верят в меня - моя самая большая мотивация, чтобы двигаться вперед. Завтра мы вернемся к работе и продолжим ее".

Литва - парламентская республика. За президентом закреплены решения в области внешней политики, право законодательной инициативы и право вето. Литва, член НАТО, занимает стратегическое положение на восточном фланге альянса, что делает роль президента особенно важной, учитывая продолжающийся конфликт в Украине.