"Альянс Сары Вагенкехт": зачем немцам ультраправые, когда есть ультралевые?

By Liv Stroud

Они называют себя "левоконсерваторами" и обещают повысить налоги для богатых, ужесточить контроль над миграционными потоками и перекрыть военную помощь Украине. Эксперты прогнозируют, что новая партия BSW может привлечь на свою сторону ультраправых избирателей, оттянув их у AfD.

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В прошлом году Сара Вагенкехт вышла из левой немецкой партии Die Linke и создала собственную. Её альянс "За разум и справедливость" (BSW), предлагающий остановить не только миграцию, но и поставки оружия в Украину, уже опережает Die Linke и, согласно опросам, может получить 7 мест на выборах в Европарламент.

Удивительная программа ультралевых призвана внести смятение в ряды избирателей AfD, которая находится на противоположном конце политического спектра. При этом социальная её часть вполне традиционная для ультралевых: BSW выступает за повышение минимальной заработной платы c 12 до 15 евро в час.

Мы выступаем за экономическое благоразумие, социальную справедливость, мир и свободу слова. Это четыре основных пункта в нашем учредительном манифесте. Это что, чего мы хотим для Германии. Это также то, чего мы хотим для Европы. Сара Вагенкехт лидер BSW

Во время запуска своей избирательной кампании в Гамбурге две недели назад, Вагенкнехт иронизировала: "Господин Шольц, канцлер нашей страны, говорит нам, что проблем нет: "Кризис? Какой кризис? Экономика растёт. Инвестиции текут в Германию рекой. Никогда ещё доходы самых бедных не росли такими темпами, как при нынешней коалиции".

Многие, включая сторонников ультраправых, критикуют очередные траты правительства. Вагенкнехт, которая называет себя "левоконсерватором", также осуждает поставки оружия Украине и призывает к переговорам с Путиным.

"Оружие мира не приносит, оружие приносит больше войны и больше смерти. Такова реальность", – говорит она.

Ведущий кандидат на евровыборах от BSW, Фабио де Маси, к тому же обвинил кабмин в коррупции, и припомнил скандал с СМИ-сообщениями о закупках вакцины, которыми обменивалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава фармацевтической фирмы Pfizer Альбертом Бурлой.

"Эти европейские выборы – шанс показать красную карточку "светофорной" коалиции. Но не так, как это делают многие люди в Германии, голосуя за AfD от отчаяния. За партию, которая разжигает вражду. Партию, которая хочет сократить зарплаты и пенсии, которая выступает за усиление милитаризации Германии. Это не тот путь, по которому нужно идти", – считает Де Мази.

Стратегия BSW, которая обещает повысить налоги для крупных компаний и богатых людей, похоже, работает, поскольку недавно созданная партия одержала свою первую победу на местных выборах в Тюрингии, традиционном оплоте ультраправых.

Хотя партии Сары Вагенкехт всего несколько месяцев, она уже поставила своего первого мэра в небольшом городке Бляйхероде, набрав 56,6 % голосов.

Многие из тех, с кем Euronews пообщался на предвыборном митинге в Гамбурге, сказали, что либо точно собираются голосовать за BSW, либо ещё думают, но при этом называют лидера партии "умным" и "здравомыслящим" политиком.

– Я ещё не определилась, буду ли я голосовать за них. Однако многое из того, что говорит Сахра Вагенкнехт, к сожалению, правда. Из-за жалкого провала нынешнего проводимого курса в последние годы смогла возникнуть такая сила, как AfD.

– Я полностью согласен [с программой BSW] и рад, что у нас наконец-то появилась альтернатива официальной политике, которая сильно отличается от того, что предлагают якобы высоко "котирующиеся" в народе националисты. Это умный и здравомыслящий политик, ориентированный на экономику.

BSW может стать локомотивом ультралевых в Европарламенте, но антимигрантская риторика Вагенкнехт, которую на национальном уровне критикуют Die Linke, вероятно, осложнит формирование новой левой фракции после выборов.

Из Германии передаёт корреспондент Euronews Лив Страуд: "Хотя партия BSW сочетает социалистическую экономическую политику с консервативным отношением к иммиграции, будет ли этого достаточно, чтобы оттолкнуть избирателей от популистских авторитарных партий, которые могут добиться значительных успехов в июне?"