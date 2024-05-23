Еврокомиссия оштрафовала компанию Mondelez на 337 миллионов евро

By Euronews

На транснациональную кондитерскую компанию Mondelez наложен штраф в размере 337 миллионов евро. Еврокомиссия заявила, что корпорация нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

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Европейская комиссия оштрафовала транснациональную кондитерскую компанию Mondelez на 337 миллионов евро за нарушения правил конкуренции. Mondelez владеет брендами шоколада Cadbury и Toblerone, а также печеньем Oreo и Chips Ahoy, крекерами Triscuit, и питательными батончиками Perfect Snacks.

В Брюсселе сочли, что компания препятствовала трансграничной торговле своей продукцией в Европейском союзе, поскольку это могло привести к снижению цен.

"Такая незаконная практика позволила Mondelez продолжать устанавливать более высокие цены на свою продукцию, что в конечном итоге нанесло ущерб потребителям в ЕС", - говорится в сообщении европейского регулятора.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что дело касается цен на продукты, а это особенно важно для европейцев в период высокой инфляции.

Вестагер объявила, что расследование (речь идет о периоде с 2015 по 2019 г.) выявило 22 случая намеренного использования бизнес-практик, нарушающих европейские антимонопольные нормы. Компания, отмечают в Брюсселе, ограничивала действие своих дистрибьюторов территорией только одной страны ЕС, блокируя все попытки трансграничных поставок шоколада, чтобы иметь возможность продавать свою продукцию по более высокой цене на более дорогих рынках, например, в Бельгии, Люксембурге, Германии.