200 тысяч на акции протеста в Тбилиси против "закона об иноагентах"

By euronews

Субботняя акция протеста в Тбилиси против "закона об иноагентах" стала самой крупной за месяц. Третье, финальное чтение спорного законопроекта запланировано в грузинском парламенте на понедельник.

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За два дня до окончательного, третьего чтения в грузинском парламенте законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", в Тбилиси прошла самая массовая акция протеста против принятия этого документа, который оппозиция называет аналогом российского закона об "иностранных агентах".

Манифестанты с нескольких направлений прошли маршем по центру города к площади Европы, где состоялась основная часть протестной акции. По оценкам местных СМИ, на ней собрались до 200 тысяч человек. Собравшиеся потребовали от правительства страны отозвать законопроект, который, как считают его критики, позволит правительству подавлять голоса независимых НКО и оппозиции.

Его защитники, напротив, настаивают, что документ не содержит репрессивных мер, и предназначен для увеличения прозрачности организаций в некоммерческом секторе. Они также утверждают, что закон повторяет нормы не из российского, а из американского законодательства.

Согласно документу, СМИ, неправительственные организации и другие некоммерческие организации должны будут зарегистрироваться как "преследующие интересы иностранной державы", если они получают более 20 % финансирования из-за рубежа.

Третье, финальное чтение законопроекта состоится в понедельник. В ночь на понедельник оппозиция планирует новую акцию протеста, в том числе ночное стояние перед зданием парламента.

На акции протеста в Тбилиси Zurab Tsertsvadze/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ

Лидеры многих стран Запада и Европейского союза призвали Тбилиси отказаться от принятия спорного законопроекта. В пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в соцсети Х, что Вашингтон “глубоко встревожен кризисом демократии в Грузии”.

"Перед грузинскими парламентариями стоит важнейший выбор: поддержать евроатлантические устремления грузинского народа или принять закон об иностранных агентах по кремлевскому образцу, который противоречит демократическим ценностям", - подчеркнул он.

Днем ранее письмо с призывом немедленно отозвать законопроект премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе подписали 29 членов Палаты представителей США от обеих партий, в их числе - председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Конгрессмены отвергли утверждения о том, что законопроект создан по образцу законодательства США. По их мнению, инициатива схожа с законом об "иностранных агентах", принятым в России в 2012 году. В письме подчеркивается, что поддержку законопроекту выразили в числе прочих глава МИД РФ Сергей Лавров и пропагандист Александр Дугин.

"Тот факт, что ваши действия вызвали осуждение со стороны ближайших партнеров вашей страны и похвалу со стороны страны, которая оккупирует 20% вашей суверенной территории, должен быть четким признаком того, что вы ведете Грузию по неправильному пути", - пишут конгрессмены.

В случае принятия закона, конгрессмены обещают поддержать "фундаментальное изменение" политики Вашингтона по Грузии. Ранее об аналогичных мерах предупредили в Сенате США.