В Тбилиси задержаны участники протеста и оппозиционный блогер

By Euronews

За последние сутки несколько оппозиционных политиков и активистов в Грузии подверглись нападениям.

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Несколько человек были задержаны в Тбилиси в ходе акции протеста против ареста военного блогера и оппозиционного активиста Учи Абашидзе. Участники митинга попытались перекрыть дорогу, произошли столкновения с полицией.

Абашидзе обвиняют в противоправном хранении огнестрельного оружия. В МВД Грузии также сообщили, что обыск в доме известного блогера проводился по делу о кибератаках на правительственные сайты.

Из-за акции протеста в Тбилиси был прерван концерт в честь Дня Европы.

Ситуация в стране накалилась из-за рассмотрения парламентом закона "О прозрачности внешнего влияния". Протесты против законопроекта, который критики называют аналогом российского закона об иноагентах, в Грузии не прекращаются уже несколько недель.

За последние сутки ряд критиков властей подверглись нападениям. Один из пострадавших, секретарь по взаимоотношениям с прессой оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Дмитрий Чиковани, находится в больнице с тяжелыми травмами.

Грузинская оппозиция опасается, что закон будет использовано для подавления инакомыслия, а служба безопасности Грузии обвиняет протестующих в стремлении свергнуть правительство.

В пятницу восемь европейских стран — Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Эстония, Финляндия и Швеция — в совместном заявлении указали, что рассматриваемый в парламенте Грузии законопроект несовместим с европейскими нормами и ценностями и призвали политических лидеров Грузии его пересмотреть.

Массовый митинг против законопроекта "О прозрачности внешнего влияния" пройдет в Тбилиси 11 мая, в этот день в Грузии отмечается День Европы.

Парламент Грузии продолжит рассмотрение законопроекта 13 мая, финальное голосование запланировано на 17 мая.