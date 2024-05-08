Сотрудники институтов ЕС вышли на марш за мир в Газе

В Брюсселе группа сотрудников институтов ЕС критикует европейских лидеров. Они, по мнению демонстрантов, должны делать больше, для того, чтобы боевые действия в Газе прекратились.

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Мир, права человека и верховенство закона. Эти европейские ценности, по мнению группы сотрудников институтов ЕС, нарушаются в секторе Газе. В ходе молчаливого марша в европейском квартале Брюсселя они провели символические "похороны" договоров ЕС и конвенции о геноциде.

Сара, служащая в институтах ЕС:"ЕС необходимо делать больше, и мы знаем, что в центре европейского проекта, которым является Брюссель, нам необходимо занять такую позицию. Мы находимся здесь между Комиссией, между Советом и всего в нескольких метрах от Парламента. И мы требуем, делайте больше. Мы просим, делайте больше".

Участники акции критикуют Евросоюз. Демонстранты считают, что политики ЕС должны делать больше для того, чтобы боевые действия в Газе прекратились.

Манус Карлайл, служащий в институтах ЕС:"Мы здесь, чтобы отстаивать те ценности и те принципы, которые нам всем так дороги и которые, как мы чувствуем, не поддерживаются в настоящий момент, когда продолжается наступление в Рафахе, в секторе Газа, на Западном Берегу".

Джон МакКаррик, служащий в институтах ЕС:"Мы здесь ради мира, и мы здесь, потому что мы — институт, который был основан для построения мира".

Акция в Брюсселе прошла на фоне продолжающихся непрямых переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС. Пока в этих переговорах признаков прорыва не наблюдается.

Несмотря на международный резонанс, Израиль, похоже, начинает наземное наступление на юг Газы, в город Рафах, где, по оценкам, укрываются около 1,4 млн палестинцев.

Израиль утверждает, что Рафах - последний оплот ХАМАС в Газе, и, что у него есть данные, позволяющие предположить, что КПП Рафах, основной маршрут для доставки помощи, используется в "террористических" целях.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предупредил, что наземное наступление в Рафахе будет означать еще много смертей среди мирного населения.