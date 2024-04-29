Глава Евросовета заявил, что принятие новых членов "жизненно важно" для сообщества, и призвал "не бояться" евроинтеграции Украины.

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"Расширение жизненно важно для будущего ЕС, потому что без расширения появится риск возникновения нового железного занавеса", - сказал председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью журналистам в понедельник.

"Было бы крайне опасным иметь нестабильных соседей, в недостаточной мере процветающих, которым недостаёт экономического развития. В интересах и стран-кандидатов, и ЕС - добиваться прогресса, ускорять его", - добавил он.

Предупреждение прозвучало в годовщину крупнейшего расширения ЕС в 2004 году, когда в сообществе появились десять новых членов, включая семь бывших советских республик и государств-сателлитов.

По словам Мишеля, если бы 20 лет назад этого не произошло, то ЕС и неприсоединившиеся страны "де-факто отделял бы друг от друга железный занавес", и страны на востоке стали бы мишенью "политических и идеологических попыток Кремля завладеть ими".

Девять стран Восточной Европы и Западных Балкан в настоящее время ожидают своего часа, чтобы стать полноправными членами ЕС. Процесс присоединения к блоку, как известно, долгий и сложный, и страны-кандидаты должны выполнить жёсткие требования ЕС, в том числе - провести судебные и конституционные реформы.

Вместо вето - "конструктивное воздержание"

Крупномасштабное вторжение России в Украину придало новый импульс застопорившемуся процессу укрупнения Европейского Союза. Брюссель значительно ускорил его. Но серьёзные препятствия чинят некоторые скептически настроенные страны-члены.

Аналитики говорят, что Брюссель недоволен задержками в евроинтеграции стран-кандидатов.

В декабре прошлого года Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, которая с июля и в течение шести месяцев будет председательствовать в Совете ЕС, пригрозил воспользоваться правом вето, чтобы остановить начало переговоров о вступлении в ЕС Украины.

Но Мишель опроверг слухи о том, что президентство Венгрии в сочетании с усилением поляризации в Европейском парламенте после выборов может ещё больше осложнить путь стран-кандидатов к членству.

"Я более чем уверен, что следующий институциональный цикл станет поводом подтвердить нашу общую политическую волю к расширению", - сказал Мишель.

Отвечая на вопрос, может ли венгерское правительство сорвать вступление Украины, исключив вопрос о расширении из повестки дня Совета, Мишель сказал: "Я совсем не переживаю по этому поводу".

"Я уверен, потому что чувствую, что лидеры - то есть подавляющее большинство из них, абсолютно убеждены, что это важно для будущего ЕС", - уточнил он.

Председатель Евросовета считает, что так называемое "конструктивное воздержание", которое продемонстрировал Орбан в декабре прошлого года, покинув зал заседаний, когда его коллеги-лидеры 26 стран одобрили начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, может стать страховочной мерой при принятии аналогичных решений в будущем.

"Мы прибегнули к конструктивному воздержанию, которое даёт возможность сказать: "Послушайте, мне это не нравится, и я не очень доволен этим решением, и я обнародую свое мнение, но я не хочу блокировать подавляющее большинство государств-членов".

"Особый переходный период" для Украины

Вопрос об интеграции Украины, ВВП которой на душу населения в три раза меньше, чем у Болгарии, самой маленькой экономики ЕС, сопровождается опасениями, что это дестабилизирует бюджетную структуру блока и многие страны превратятся из бенефициаров в донаторов.

В недавнем отчёте аналитического центра Bruegel говорится, что расходы на вступление раздираемой войной страны в Евросоюз составят от 110 до 136 миллиардов евро в течение семи лет.

Мишель говорит, что для смягчения потенциального удара, который нанесёт экономике Украины процесс присоединения, ей потребуется "особый переходный период". Не в последнюю очередь это связано с большими затратами на послевоенное восстановление.

Глава высшего политического органа ЕС также сказал, что другие страны, более тесно связанные с экономикой блока, могут получить членство уже до конца этого десятилетия. Хотя ранее Шарль Мишель утверждал, что кандидаты должны провести все необходимые реформы не позднее 2030 года.

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Он призвал Европейский блок не "бояться" интеграции Украины, отметив, что страна станет привлекательным местом для инвестиций в рамках единого рынка.