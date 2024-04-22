Менструальная бедность в богатых странах ЕС

Странам Евросоюза разрешено взимать пониженный НДС с предметов женской гигиены. В Каталонии начали раздавать принадлежности для месячных бесплатно.

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Примерно половина населения ЕС, как и любого другого региона, испытывает ежемесячные маточные кровотечения или будет делать это в какой-то период своей жизни. Но не все из них могут позволить себе средства гигиены, необходимые в критические дни. Официальных данных о том, сколько женщин страдают в ЕС от менструальной бедности, нет. Но находящаяся в Брюсселе благотворительная организация BruZelle считает, что каждая пятнадцатая бельгийка не может купить тампоны или прокладки по своему выбору.

Вероника Мартинес из организации BruZelle:

_В какой-то момент приходится делать выбор между покупкой принадлежностей для месячных и приобретением других предметов первой необходимости, например, продуктов питания. Проблема осложняется нестабильностью менструального цикла. Мы также добавляем два фактора, которые ещё больше усугубляют эту ситуацию: это отсутствие достаточной информации о менструальном цикле и нехватка укромных и подходящих мест, где можно было бы переодеться в полной безопасности. _

С 2022 года Евросоюз разрешает странам-членам продавать средства женской гигиены без налога на добавленную стоимость. На данный момент Ирландия - единственная, кто это делает. Большинство из государств ЕС снизили НДС до 5-10%. Но другие поддерживают его на высоком уровне: в Венгрии 27%, в Швеции и Дании 25%.

Один из вариантов снижения стоимости изделий для менструального цикла - это использование многоразовых. В Каталонии недавно начала раздавать бесплатно силиконовые чаши, прокладки и нижнее бельё.

Министр по вопросам равенства и феминизма правительства Каталонии Таня Верже:

Менструация по-прежнему сопровождается множеством табу, стигматизацией и замалчиванием в обществе. Вот почему в Европе нужны универсальные меры. Необходимо изменить то, как общество относится к менструации, считая её сугубо личной проблемой, тем, о чём не говорят. Такие мифы и предрассудки влияют также на здоровье и благополучие женщин.

По данным Барселоны, 23% каталонских женщин повторно используют одноразовые средства гигиены, а 44% не могут позволить себе такие товары по своему первому выбору.