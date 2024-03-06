Бесплатные средства гигиены для женщин

By Euronews

В Каталонии комплект средств гигиены во время месячных будут выдавать бесплатно

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Новаторская инициатива в области женского здоровья запущена в регионе Каталония на северо-востоке Испании. Около 2,5 млн женщин, девочек, трансгендеров и небинарных людей могут получить бесплатно в местных аптеках две упаковки тканевых гигиенических прокладок многоразового использования и смену нижнего белья на время месячных.

Региональный министр Каталонии по вопросам равенства и феминизма Таня Верге назвала эту программу первой в мире:

"Более 165 000 человек уже загрузили QR-код, который находится в приложении государственной системы здравоохранения Каталонии и используется для обмена в аптеках на менструальное средство по своему выбору".

23% женщин, опрошенных Управлением общественного мнения Каталонии, признались, что по экономическим причинам им приходилось иногда повторно использовать средства гигиены, предназначенные для одноразового использования.

Инициатива, направленная на "гарантирование права на доступ к средствам гигиены во время менструаций" была хорошо принята каталонками:

"Я полностью поддерживаю эту инициативу. Я еще не пошла забрать свои (менструальные средства), но пойду на этой неделе".

"Это еще один шаг к равенству. (...) На коллективном уровне это еще одна песчинка, которую мы добавляем (к равенству)".

В 2020 году правительство Шотландии приняло аналогичный закон. Но там гигиенические пакеты одноразового использования выдавались в школах, колледжах и вузах, а не в аптеках.