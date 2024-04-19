Cube: основатель ВЭФ все еще жив и здоров, вопреки заявлениям в соцсетях

By Euronews

В соцсетях появилась информация о том, что основатель ВЭФ Клаус Шваб попал в больницу. Некоторые утверждают, что он умер. Все это ложь. Что стало поводом для слухов? Ответы в программе #Cube.

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Пользователи соцсетей распространяют беспочвенные слухи о здоровье Клауса Шваба - основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума Многие из этих постов на X были просмотрены и опубликованы тысячи раз.

Некоторые связывают предполагаемое состояние Шваба с проблемами с сердцем после бега. Другие заходят так далеко, что утверждают: Шваб, возможно, мертв.

Однако все это неправда. Похоже, что эти заявления исходят из сатирических статей, таких как эта. В ней не приводится никаких подробностей о предполагаемой госпитализации Шваба и нет ссылок на источники.

На странице сайта About us говорится, что зесь публикуют "сатирические и юмористические статьи и редакционные статьи", а также якобы "достоверные новости и непредвзятую информацию".

Кроме того, ВЭФ подтвердил, что Шваб совершенно здоров. Организация заявила, что обратные утверждения "абсолютно беспочвенны и необоснованны" и, что состояние здоровья Шваба "отличное".

В ВЭФ добавляют, что, как и многие известные люди и организации, Шваб регулярно становится объектом теорий заговора и кампаний по дезинформации. и в ВЭФ не ошибаются: заявления о состоянии здоровья Шваба появились одновременно с другими утверждениями о том, что спецназ США Delta Force арестовал Шваба в его доме в Швейцарии.

В статье на веб-сайте Real Raw News говорится, что бойцы подразделения Delta Force взяли Шваба после "смертельной перестрелки" в его доме и, а сам Шваб был найден в постели, подключенным к аппарату для введения адренохрома.

И снова это выглядит как попытка сатиры. На странице Real Raw News’s About’ также говорится, что сайт содержит "юмор, пародию и сатиру", но это не помешало голословным утверждениям распространяться в социальных сетях. В различных постах на X, Reddit и Facebook слова вырваны из контекста, хотя в некоторых заявлениях, по крайней мере, есть доля скептицизма.