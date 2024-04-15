Макрон и Кэмерон о нападении Ирана на Израиль

Эммануэль Макрон и Дэвид Кэмерон осудили удары Ирана по Израилю и призвали стороны к сдержанности во избежание эскалации ситуации на Ближнем Востоке

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Президент Франции назвал ответ Тегерана на удар Израиля по иранскому диппредставительству в Сирии "непропорциональным", так как Иран атаковал непосредственно территорию еврейского государства. По мнению Макрона, Израиль имеет право защищаться; тем не менее он призвал стороны к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

"В этом контексте было несколько инцидентов, связанных с Ираном и Израилем, - сказал Макрон. - Несколько дней назад Израиль нанес удар по иранскому дипломатическому и военному опорному пункту в Дамаске, Сирия. Иранцы ответили, но их ответ был, если можно так выразиться, непропорциональным. Потому что вместо того, чтобы нанести удар по интересам Израиля за пределами Израиля, они преследовали Израиль на его земле со своей собственной земли, и такое случилось впервые".

"В этом контексте было несколько инцидентов, связанных с Ираном и Израилем. Несколько дней назад Израиль нанес удар по иранскому дипломатическому и военному опорному пункту в Дамаске, Сирия. Иранцы ответили, но их ответ был, если можно так выразиться, непропорциональным. Потому что вместо того, чтобы нанести удар по интересам Израиля за пределами Израиля, они преследовали Израиль на его земле со своей собственной земли, и такое случилось впервые. Эммануэль Макрон президент Франции

Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, а ныне глава МИДа, назвал нападение Ирана полным провалом, выразив надежду на то, что Израиль не нанесёт удар возмездия.

Атака была почти полностью провальной, и они (иранцы)показали миру, что представляют собой злонамеренное влияние в регионе, что они готовы и на такое. Поэтому мы надеемся, что ответных действий не последует, вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС. Дэвид Кэмерон министр иностранных дел Великобритании

В ночь с субботы по воскресенье Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по территории еврейского государства, Израиль утверждает, что 99% из них были перехвачены.

Это первый раз, когда Иран открыто напал на Израиль. Оно произошло после того, как в результате удара, нанесённого, как считается, Израилем, по зданию иранского консульства в Сирии погибли два генерала.