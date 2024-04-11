ЕС ищет способы остановить российское вмешательство

By Euronews

В преддверии европейских выборов Брюссель намерен остановить вмешательство в свои внутренние дела России, которая "пытается разделить Европу"

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Евросоюз призывает объединить усилия, чтобы остановить вмешательство России в свои внутренние дела в преддверии европейских выборов.

Ранее Чехия начала расследование в отношении веб-сайта, на котором якобы распространяются пророссийские и ультраправые нарративы. Оно также направлено на выявление возможных финансовых связей между евродепутатами и Россией.

Подобное расследование ведет и Европарламент. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Йоурова заявила, что Москва пытается разделить Европу.

Вера Йоурова, заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и прозрачности: "Наша демократия не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся, и Кремль продолжит использовать дезинформацию, злонамеренное вмешательство, коррупцию и любые другие грязные трюки из книги авторитарных игр, чтобы разделить Европу".

Депутаты Европарламента призывают принять меры, чтобы остановить Путина и его пособников в Европе.

Иратекс Гарсия Перес, евродепутат, S&D: "Мы не можем позволить нанести этот удар по авторитету Европарламента накануне выборов. Эти выборы являются ключевыми для будущего нашего европейского проекта, для продолжения поддержки Украины в ее борьбе за выживание перед лицом тирании режима Путина".

Валери Айе, депутат Европарламента, "Обновляя Европу": "Я возмущена, возмущена известием о том, что члены этой палаты и кандидаты на европейских выборах получали деньги от российского правительства и его посредников, получали деньги за пропаганду, получали деньги за работу против тех, кто их избрал. Именно поэтому мы, в "Обновляя Европу", просим назвать имена. Нам нужны имена и цифры".

В феврале Европарламент в своей резолюции осудил "продолжающиеся усилия России по подрыву европейской демократии". Кроме того Брюссель предпринял конкретные шаги по борьбе с дезинформацией, приняв новые законы и введя санкции для евродепутатов за нарушение внутренних правил этики и прозрачности.