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Был ли украинцем капитан судна, которое врезалось в мост в Балтиморе?

Контейнеровоз врезается в мост
Контейнеровоз врезается в мост Авторское право Steve Helber/AP Photo
By Sophia Khatsenkova
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Обрушение моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в американском Балтиморе вызвало шквал конспирологических теорий. Одна из них заключается в том, что в случившемся может быть виноват украинец. Так ли это?

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Контейнеровоз Dali потерял ход и врезался в опору моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе 26 марта, погибли по меньшей мере шесть человек.

Очень быстро пользователи социальных сетей стали обвинять всех и вся — от либералов до Израиля, а также Украину.

Один из таких примеров, получивший широкую огласку, гласит, что за инцидентом стоит Киев, поскольку капитан судна якобы имеет украинское гражданство. Одно из таких утверждений видно на скриншоте с сайта под названием Baltic Shipping.

Это своего рода LinkedIn, который объединяет людей из судоходной отрасли, ищущих работу. Пользователи могут обновлять свои профили, предоставляя информацию о трудоустройстве и о том, на каких судах они ранее работали.

Там действительно был профиль украинца, работавшего капитаном судна Dali. Однако это было около восьми лет назад — с марта по июль 2016 года. Его профиль больше не виден, но мы нашли эти архивные скриншоты.

Synergy Marine Group, владелец судна Dali, также выпустила заявление, в котором утверждается, что в момент крушения экипаж состоял из граждан Индии.

Но национальность капитана, управлявшего судном в момент аварии, не имеет никакого значения. Почему? Потому что как только иностранное судно заходит в порт Балтимора, сотрудник штата Мэриленд должен направить его к причалу, согласно заявлению Ассоциации лоцманов Мэриленда:

"Каждое судно, занимающееся иностранной торговлей и заходящее в порты штата Мэриленд, обязано нанять местного специалиста по обслуживанию судов, известного как лоцман, для безопасной навигации судна в порт".

Более того, официальные лица, расследующие это крушение, уже в самом начале заявили, что нет никаких признаков того, что крушение было преднамеренным.

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