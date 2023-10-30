Meta уберёт рекламу из своих соцсетей для подписчиков

By Euronews

Компания Meta с ноября предлагает подписку для отключения рекламы в своих социальных сетях. Услуга вводится для соответствия Общему регламенту ЕС по защите данных.

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Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, открывает для европейских пользователей возможность отключить рекламу, оформив платную подписку.

Услуга будет действовать с ноября и доступна только владельцам аккаунтов соцсетей, проживающим в странах Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии.

"С ноября мы предложим людям, которые используют Facebook или Instagram и проживают в этих регионах, возможность и далее бесплатно пользоваться нашими продуктами с рекламой или подписаться, чтобы перестать её видеть. Пока пользователи подписаны, их информация не будет использоваться для рекламы", - отмечается в сообщении на сайте компании.

Стоимость подписки составит 9,99 евро для веб-версий Facebook и Instagram и 12,99 евро для мобильных приложений.

Решение компании связано с внесением изменений в европейское законодательство, согласно которым у жителей ЕС должна быть возможность пользоваться соцсетями без просмотра рекламы.