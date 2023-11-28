By Associated Press

Компания Google сообщила, что учетные записи, которые не использовались в течение как минимум двух лет, будут удалены до конца недели

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У вас есть аккаунт Google, которым вы давно не пользовались? Если вы хотите, чтобы он не исчез, вам следует войти в него до конца недели.

Согласно обновленной политике Google в отношении неактивных учетных записей, о которой технологический гигант объявил еще в мае, аккаунты, которые не использовались в течение как минимум двух лет, могут быть удалены. Это будет происходить поэтапно, начиная с пятницы.

Если у вас есть аккаунт, который может быть удалена, вы должны получить несколько уведомлений от Google на адрес электронной почты, связанный с этой учетной записью, и на адрес восстановления (если такой существует).

Если же вы еще только начинаете знакомиться с новой политикой и хотите убедиться, что ваши материалы на Google Drive, Docs, Gmail и других ресурсах сохранены, то вот что вам нужно знать.

Почему Google удаляет неактивные аккаунты?

В майском объявлении Google объяснил обновление неактивных учетных записей проблемами безопасности.

По словам компании, "забытые или неиспользуемые учетные записи" обычно имеют старые пароли, часто не имеют двухфакторной аутентификации и проходят меньшее количество проверок безопасности. В результате такие учетные записи могут быть перехвачены и использованы для рассылки спама или другого вредоносного контента, а также для кражи персональных данных.

Как предотвратить удаление учетной записи?

Самый простой способ сохранить свою учетную запись Google активной (и тем самым предотвратить ее удаление) - входить в нее как минимум раз в два года.

К другим действиям, отвечающим требованиям к активности аккаунта, относятся отправка или просмотр электронной почты, использование поиска Google и просмотр видеороликов на YouTube, причем все эти действия должны выполняться под аккаунтом Google.

Существующие подписки, установленные через учетную запись Google, включая профили сторонних приложений и публикаций, также могут учитываться как активность.

Сохранение контента в Google Photos требует особого входа в систему. Как было объявлено ранее компанией Google, содержимое Photos может быть удалено по истечении двух лет бездействия, что означает необходимость периодически открывать приложение, чтобы изображения не попадали в корзину.

Существуют ли исключения из этой политики?

Обновление неактивных учетных записей коснется только личных аккаунтов Google, которые не использовались в течение двух лет и более. Учетные записи, созданные для организаций, например, школ или компаний, не будут затронуты, утверждают в Google.

Согласно онлайн-политике Google, исключения составляют учетные записи Google, управляющие аккаунтами несовершеннолетних, учетные записи с балансом подарочных карт, а также учетные записи, которые использовались для приобретения продуктов, приложений или подписок Google, находящихся в процессе использования.

В настоящее время также не планируется удалять учетные записи с видеороликами YouTube, подтвердил в понедельник представитель Google.

Можно ли сохранить данные из учетной записи Google?

Помимо сохранения активного аккаунта Google, существует несколько инструментов, позволяющих управлять данными и создавать их резервные копии.

Например, Google Takeout позволяет пользователям в любое время загружать и экспортировать данные учетной записи за пределы Google.

А менеджер неактивных аккаунтов позволяет выбрать, что произойдет с аккаунтом и данными, если он станет неактивным, включая варианты отправки избранных файлов доверенным лицам или полного удаления аккаунта.

В онлайн-политике Google также говорится, что в каждом конкретном случае компания может сотрудничать с ближайшими родственниками, чтобы закрыть аккаунт умершего близкого человека и/или предоставить некоторые данные аккаунта - без предоставления учетных данных для входа в систему.

Google просит пользователей указывать и обновлять адрес электронной почты для восстановления учетной записи, что также полезно для отправки уведомлений о неактивности учетной записи и других сообщений.