Ас-Сиси останется у власти до 2030 года

Египтяне в ходе трехдневного референдума поддержали поправки к конституции страны, предполагающие увеличение президентского срока, расширение роли армии и изменение парламентской системы. Это позволяет президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси остаться у власти до 2030 года.

"Конституционные поправки вступают в силу немедленно", - объявил на пресс-конференции в Каире глава Национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим. По его словам, почти 89% избирателей проголосовали за изменение Основного закона Египта. На всенародное голосование выносились утвержденные ранее парламентом изменения статей конституции. Главной поправкой стало продление срока президентских полномочий с четырех до шести лет. Несмотря на то, что нынешний срок президента ас-Сиси — уже второй, он получил право баллотироваться на третий.