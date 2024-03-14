Законодатели в Страсбурге услышали историю украинской девушки, которая была вынуждена уехать на учёбу в Россию. Она утверждает, что с ней плохо обращались преподаватели и одноклассницы

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Тысячи украинских детей и подростков после вторжения в их страну были вынуждены отправиться в Россию или на оккупированные территории. Одна из них - Валерия Галич. Когда пропал доступ к интернету, отец велел ей продолжить учебу в российском колледже с общежитием, где она пробыла пару месяцев. С помощью одной благотворительной организации она смогла выехать на Запад. На этой неделе девушка посетила Европейский парламент в Страсбурге и рассказала свою историю депутатам:

Отношение в колледже было ужасным. Преподаватели строго обращались с украинцами, они изолировали нашу группу, чтобы лучше контролировать. За нами велось наблюдение. Мы также подвергались травле, буллингу.

Валерии удалось покинуть учебное заведение благодаря украинскому фонду «Голоса детей». Она сказала, что никогда не чувствовала себя в России в безопасности, но и после этого её преследовали бывшие одноклассницы:

После того, как я вернулась домой, девчата из колледжа писали мне в социальных сетях, угрожали и оскорбляли меня.

История Валерии не уникальна. Член правления фонда «Голоса детей» Андрей Черноусов считает, многие такие дети были вынуждены уехать в Россию, где их заставляли забыть об Украине:

Когда детей депортируют в Россию, пропаганда подвергает их идеологической обработке и промыванию мозгов. Им отказывают в доступе к любым типам украинских СМИ, к любым новостям из Украины. От них добиваются полного отрицания существования украинской нации.

Правительство Украины считает, что 19 500 детей были похищены и незаконно вывезены в Россию. Около 500 погибли в ходе войны. Лишь около 400 человек смогли вернуться домой.