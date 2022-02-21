"Пегас" угрожает Евросоюзу изнутри как троянский конь

Европейский парламент создает комиссию по расследованию скандала вокруг шпионской программы "Пегас" (Pegasus). Появляется всё больше доказательств того, что она использовалась для слежки за политиками, журналистами и активистами в нескольких странах-членах Союза.

Брюссельская Инспекция по защите данных призвала запретить Pegasus в ЕС. А еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил евродепутатам, что он "полностью осуждает" предполагаемые попытки национальных служб безопасности получить незаконный доступ к информации о политических оппонентах.

Что такое Пегас и почему он считается таким опасным?

В поздней античности крылатый конь Пегас, сын морского бога Посейдона, возникший из крови Медузы Горгоны, служил аллегорией бессмертия души; в наше время одно его упоминание вызывает головную боль, по крайней мере, в Евросоюзе. Программа-шпион Pegasus, разработанная израильской компанией кибероружия NSO Group может быть скрытно установлена ​​на мобильные телефоны и другие электронные устройства с операционными системами iOS и Android.

Существование Пегаса было обнаружено в результате совместного расследования некоторых международных СМИ. Оно выявило гигантскую утечку конфиденциальных данных о гражданских активистах, журналистах, юристах и общественных деятелях с помощью этой программы. Это расследование (проект Pegasus), осуществлённое консорциумом "Запретные истории" и правозащитной организацией Amnesty International, в 2021 году получило первую парламентскую премию имени Дафны Каруаны Галиции в области журналистики.

Многие страны ЕС сильно обеспокоены. В Польше комиссия Сената в январе ознакомилась с документами, из которых следует, что Центральное антикоррупционное бюро страны приобрело Pegasus в 2017 году на средства министерства юстиции. Ведущая партия правящей коалиции «Право и справедливость» бойкотировала эту комиссию в Сенате, в котором господствует оппозиция.

Что делает Европа?

Создания комиссии по расследованию на уровне Европарламента добилась либеральная фракция Renew Europe.

Депутат от венгерской оппозиции Анна Юлия Донат сказала, что Pegasus может поставить под угрозу весь избирательный процесс:

«Весной 2022 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Ставки на этих выборах огромны. Несмотря на все антидемократические меры, предпринятые правящей партией, существует реальная вероятность того, что Виктора Орбана сменят".

"Телефоны журналистов, студентов, юристов, оппозиционных политиков были взломаны и заглушены, - продолжала она. - Вот почему нам необходимо создание независимой европейской комиссии по расследованию. А Виктора Орбана нужно вызвать в Европарламент и подвергнуть преследованию. Мы должны предотвратить дальнейшее разрушение верховенства закона».

Межпартийный орган будет запрашивать показания у разведывательных служб , избранных политиков и высокопоставленных чиновников государств-членов. Примером послужит предварительное расследование предполагаемого европейского содействия так называемым «чёрным точкам».

Чёрные точки — это секретные базы, которые использует ЦРУ для допросов, содержания под стражей "врагов американского государства" или для проведения неофициальных операций. В этих местах, которые часто не находятся на территории Соединённых Штатов, приостанавливаются конституционные гарантии заключенных. Поэтому, когда было разглашено их создание с ведома Вашингтона, это вызвало волну возмущения в США.

Теперь и Брюссель предпринимает столь же значимый шаг после того, как группа медиа-организаций сообщила, что программное обеспечение Pegasus использовалось против журналистов, активистов и политиков во многих странах мира, в том числе в Евросоюзе.

После того, как парламентская комиссия завершит расследование, она представит отчет национальным правительствам и Европейской комиссии.

Европейский Союз ещё не предложил дату начала расследования, но после обсуждения проблем с верховенством права в таких странах, как Польша и Венгрия, подробное разбирательство представляется неизбежным.

Как производители программного обеспечения защищают себя?

Компания-производитель программы всегда оправдывалась тем, что Пегас предназначен для борьбы с терроризмом. Однако СМИ обнаружили, что с его помощью с 2016 года были украдены десятки тысяч личных сообщений невинных людей.

Группа NSO любит осторожность, но когда разразился скандал, она привлекла к себе нежелательное внимание. Euronews обратился к компании за официальным ответом, но получил лишь ссылку на её интернет-сайт. На этом малосодержательном сайте отношение к СМИ выражается лишь словом «хватит» (https://www.nsogroup.com/Newses/enough-is-enough/).

Изральский разработчик объясняет: «В свете недавней запланированной и хорошо организованной кампании в СМИ, которую проводят "Запретные истории" и продвигают группы с особыми интересами, а также из-за полного игнорирования фактов, NSO больше не будет отвечать на такие запросы СМИ и подыгрывать злобным и клеветническим кампаниям".

Основания для расследования

С годами защита электронной деятельности становится всё более важной для решения растущих проблем в IT-секторе. Компетенция ЕС в области кибербезопасности вытекает из статьи 5-й союзного Договора. Однако необходимость перемещать всё большее количество данных сопряжена с риском их перехвата и кражи.

Социально-экономические потребности побудили Брюссель работать над высокоскоростной интернет-сетью в космосе, которая будет «параллельна» наземной и позволит Европе всегда оставаться подключённой. Общая стоимость инфраструктуры этого проекта оценивается в 6 млрд евро, из которых 2,4 млрд выделяется из бюджета ЕС.

Однако это сделало европейских пользователей более уязвимыми. Их данные могут оказаться в чужих руках. Так уже и произошло.