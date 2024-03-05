Где в Европе худшая свобода СМИ?

By Euronews

Хотя количество серьезных угроз несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году в Европе продолжали запугивать, следить за журналистами, нападать на них и задерживать.

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В Европе растет беспокойство по поводу безопасности и свободы журналистов.

Особенно в таких странах, как Беларусь и Россия, за представителями СМИ незаконно шпионят, подают иски и задерживают их, хотя проблемы есть и на Западе.

Об этом говорится в ежегодном докладе Совета Европы за этот год, опубликованном во вторник.

Несмотря на значительное снижение числа журналистов, убитых в Европе в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом, угрозы, с которыми сталкиваются СМИ в 46 странах-членах Совета Европы, становятся все более разнообразными, что делает их более сложными для репортеров.

В докладе "Свобода прессы в Европе: Время переломить ситуацию" оцениваются основные проблемы, подрывающие свободу прессы на континенте.

Среди них - угрозы, запугивание, задержания, ограничительное законодательство, неправомерные судебные иски, нападения на общественные СМИ и другие.

По данным исследования, из 285 сообщений о серьезных угрозах и нападениях на свободу СМИ на континенте почти 15% поступило только из России. Страна продолжает преследовать журналистов, критикующих линию Кремля, в том числе и тех, кто бежал за границу.

По мнению авторов доклада, угроза мафиозного насилия в настоящее время "висит как темная туча над журналистами, занимающимися криминалом", особенно над теми, кто исследует торговлю наркотиками.

Угрозы в Европе: цифры

Угрозы, с которыми сталкиваются журналисты в Европе, варьируются от физических нападений, смертей, задержаний, незаконной слежки до травли СМИ политиками и эффективной цензуры, наложенной правительством.

Большой угрозой для физической безопасности журналистов в 2023 году стало полномасштабное вторжение России в Украину. В прошлом году два журналиста - Богдан Битик и Арман Солдин - погибли во время освещения войны в Украине, еще несколько человек получили ранения. Оба стали жертвами российских ударов.

Еще один работник СМИ, охранник Пал Кола, был убит в 2023 году во время нападения на телеканал Top Channel в Албании. Случай с Колой стал единственным, когда сотрудник СМИ был убит вне зоны боевых действий.

Всего в 2023 году было подано 41 сообщение о покушений на физическую безопасность и неприкосновенность журналистов: 11 - с оккупированных Россией территорий Украины, четыре - из Франции, четыре - из Турции, три - из Италии и три - из Сербии.

Задержание остается распространенным наказанием для журналистов, критикующих руководство своих стран, особенно в России и Беларуси.

По состоянию на конец 2023 года 59 журналистов находились в тюрьмах в странах Европы, в том числе на оккупированных Россией украинских территориях. 65 были задержаны в России и Беларуси.

По меньшей мере 18 журналистов были задержаны в прошлом году в Турции, в Польше и Великобритании - по одному (Пабло Гонсалес и Джулиан Ассанж соответственно).

Вот страны, из которых поступали сообщения об угрозах журналистам в 2023 году: Беларусь (42); Российская Федерация (39); Турция (27); Украина (24); Франция (19); Италия (16); Польша (12); Сербия (11); Азербайджан (10); Греция (9); Албания (6); Испания (6); Великобритания (5); Словацкая Республика (5); Грузия (5); Босния и Герцеговина (5); Болгария (5); Армения (4); Хорватия (4); Германия (4); Нидерланды (4); Республика Молдова (4); Бельгия (3); Чехия (3); Финляндия (3); Австрия (2); Венгрия (2); Дания (1); Ирландия (1); Латвия (1); Мальта (1); Португалия (1); Румыния (1).

С начала года в Европе уже поступило 27 сообщений об угрозах журналистам, большинство из которых касались Украины (7), Турции (6), Российской Федерации (4) и Португалии (3).

Безнаказанность за убийство журналистов

В докладе Совета Европы также подчеркивается, что к концу 2023 года все еще оставалось 30 случаев безнаказанности за убийства 49 журналистов и работников СМИ.

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Эти дела остаются открытыми по сей день, несмотря на то, что убийства произошли задолго до этого.

Согласно докладу Совета Европы, безнаказанность за убийства журналистов - когда следователям и прокурорам не удается найти виновных и добиться обвинительного приговора - по-прежнему является нормой.

В ноябре 2023 года бывший сотрудник российской милиции, отбывающий 20-летний тюремный срок за участие в убийстве в 2006 году журналистки Анны Политковской, критика Владимира Путина, был помилован указом президента после окончания шестимесячного военного контракта, воюя в Украине.