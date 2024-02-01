Лидеры Евросоюза встретились с фермерами

Протестущие работники сельского хозяйства съехались в Брюссель, где проходил саммит Евросоюза. На его полях состоялась встреча руководства ЕС с представителями аграрных профсоюзов

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Участники брюссельского саммита ЕС - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Бельгии и Нидерландов Александр Де Кроо и Марк Рютте - провели на его полях импровизированную встречу с представителями сельскохозяйственных профсоюзов. Утром в четверг более тысячи тракторов появились у здания Европейского парламента. Возле него протестующие фермеры, съехавшиеся со всего Союза, подожгли стога сена и опрокинули бронзовый памятник. Они добиваются увеличения своих доходов, ограничения конкуренции и критикуют меры по предовращению изменений климата планеты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

У нас была очень конструктивная, очень хорошая встреча. Мы выслушали основные жалобы, тревоги и опасения фермеров. Очень важно, чтобы мы находим общие решения, мы разделяем одни цели, например, защиту природы, потому что мы все живем на природе, с природой, и лучшими послами природы являются сами фермеры.

Труженики аграрного сектора жалуются на тяжелое административное бремя, вызванное Общей сельскохозяйственной политикой, выражают недовольство «Зелёной сделкой» стран ЕС, низкими ценами на зерно и другие продукты питания. Но Бельгия, занимающая по ротации пост председателя Евросоюза, подтвердила фермерам, что её приоритетом является именно переход на возобновляемые истоники энергиии, внедрение чистых технологий и сокращение выбросов, вызывающизх парниковый эффект.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо:

Мы видим, что они хотят быть партнёрами в этом климатическом переходе. Фермеры уже приложили к этому много усилий. Но все эти объявленные меры похожи на лазанью, потому что они наслаиваются одновременно.

Кроме того, европейские животноводы, соблюдающие высокие стандарты, опасаются будущего соглашения о свободной торговле ЕС с Южной Америкой. Они не хотят, чтобы эта сделка наводнила Европу более дешевой и менее качественной говядиной.