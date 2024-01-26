ЕС "крайне обеспокоен" возможной причастностью сотрудников ООН к нападениям ХАМАС на Израиль

By Euronews

Евросоюз "крайне обеспокоен" утверждениями о том, что сотрудники агентства ООН по делам палестинских беженцев были причастны к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября.

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Еврокомиссия и глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель в совместном заявлении призвали БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) "обеспечить полную прозрачность вокург обвинений и принять немедленные меры в отношении сотрудников, причастных к этому".

"Мы крайне обеспокоены утверждениями о причастности сотрудников БАПОР к террористическим атакам 7 октября в Израиле. ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении нападений террористов ХАМАС на Израиль, которым нет никакого оправдания", - отмечается в документе.

Ранее в пятницу БАПОР объявило, что проверяет возможную причастность нескольких своих сотрудников к терактам ХАМАС 7 октября, в результате которых погибло более 1200 израильтян и началась война в Газе, унесшая жизни более 26 000 палестинцев.

Согласно заявлению Государственного департамента США, обвинения касаются 12 сотрудников БАПОР.

Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что он немедленно уволил сотрудников, о которых идет речь, "чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь" в осажденный сектор Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по словам его пресс-секретаря, "в ужасе от этих новостей". А США объявили, что приостановили финансирование БАПОР на время проведения расследования.

Агентство ООН играет ключевую роль в обеспечении доставки жизненно важной помощи населению Газы с начала войны.

В Брюсселе заявили, что "оценят дальнейшие шаги" и "извлекут уроки" из результатов расследования.

В ответ на теракты 7 октября выплаты ЕС по линии помощи на развитие палестинских территорий были временно приостановлены до проведения проверки, которая должна была позволить убедиться, что европейские деньги случайно не попали в руки ХАМАС, признанного блоком террористической организацией.

Были проверены контракты на сумму в 331 миллион евро и случаев перенаправления средств террористическим группам выявлено не было, что позволило возобновить оказание помощи.

ЕС является крупнейшим донором программ развития палестинских территориях, причем значительная часть помощи направляется через БАПОР для поддержки уязвимых и перемещенных семей.

За период с 2021 по 2023 год вклад Евросоюза в бюджет БАПОР составил 281 млн евро.