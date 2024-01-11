Израиль изменил номер штрих-кода на своих товарах из-за бойкота?

Призывы не покупать израильские товары в знак протеста против бомбардировок сектора Газа заставили Израиль изменить номера штрих-кодов, утверждают многие пользователи соцсетей. Так ли это на самом деле?

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На фоне израильской операции в секторе Газа в соцсетях все чаще звучат призывы отказаться от покупки товаров и услуг из Израиля.

Появилось множество сообщений, в которых утверждается, что по штрих-коду можно определить, что продукция поставляется из Израиля. В них утверждается, что если штрих-код начинается с цифр 729, 841 или 871, то эти продукты были произведены в Израиле. Авторы этих сообщений просят своих подписчиков не покупать такие товары, чтобы выразить поддержку Палестине.

Другая кампания в социальных сетях TikTok и X утверждает, что бойкот продуктов, начинающихся с цифры 729, заставил Израиль изменить префикс штрих-кода на 871 и 841.

Однако GS1, некоммерческая организация по стандартизации, которая предоставляет номера, на своем сайте утверждает, что префиксы не могут быть использованы для определения страны происхождения товара.

"Префикс GS1 не указывает на то, что продукт был произведен в конкретной стране или конкретным производителем; он может быть произведен в любой точке мира", - говорится в заявлении организации.

Это означает, что код указывает только на страну, которая присвоила штрих-код товару.

И хотя префикс 729 действительно указывает на то, что компания зарегистрирована в Израиле, это не означает, что конкретный товар был произведен именно там.

Что касается утверждений о том, что Израиль изменил свой штрих-код на 871 и 841, то это просто неправда.

По данным GS1, штрих-коды, начинающиеся с 841, были присвоены Испанией, а 871 - Нидерландами.

Представитель организации пояснил, что "компании по всему миру могут выбрать любую из 116 организаций-членов GS1, с которыми они хотят работать, независимо от того, где они базируются или где производят свою продукцию. Это означает, что любая компания, независимо от ее местонахождения, может работать с GS1 Israel или любой из 116 организаций-членов GS1".

Война между Израилем и Хамасом вызвала многочисленные призывы к бойкоту в социальных сетях, многие из которых содержат дезинформацию.

Ранее мы уже опровергали ложные утверждения, связанные с такими брендами, как Starbucks и Zara, которые подверглись бойкоту за якобы поддержку Израиля.