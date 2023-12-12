Европарламент требует сообщать потребителю содержание мёда

Мёд часто поступает из разных стран и смешивается. Европарламент проголосовал за то, чтобы на этикетке такого товара было четко указано, из чего он состоит

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Не всё то, что продается в супермаркетах как мед, заслуживает называться этим словом. Европейский парламент использует для описания смеси произведенных пчелами сладких веществ в лучшем случае термин "купажированный", а в худшем - "фальсифицированный" мед. Депутаты проголосовали за то, чтобы на этикетке такого товара было четко указано, из чего он состоит, как и откуда поступили его компоненты.

Либеральный евродепутат от Франции Анн Сандер:

Сегодня происходит много смешиваний: мёд из европейских стран смешивается с мёдом из-за пределов ЕС, где он производится порой в плохих условиях и подвергается переработке.

Группа европейских пчеловодов приехала в Страсбург на сессию, чтобы потребовать от депутатов принятия строгих мер. По данным Европейского агентства по борьбе с мошенничеством, в настоящее время 46% мёда, поступающего из-за пределов ЕС, должно считается поддельным. Основными поставщиками такого продукта объявлены Китай, Турция и, как перевалочная база, Великобритания.

Представитель профсоюза пчеловодов "Miel du Copa cogeca" Иван Хеннион:

Кое-где в мире мёд не собирают из сот на пасеках, а производят в цехах. Это не одно и то же. Если Европа сейчас не примет новую директиву с указанием точных процентов допустимых примесей, то однажды разразится скандал со здоровьем потребителей. Недобросовестные производители добавляют уже не сахар, а другие вещества. А это может быть опасно для населения.

Крылатые обители ульев страдают от загрязнений окружающей среды. В связи с изменением климата становится труднее получать от них прежнее количество настоящего мёда. Его фальсификация, например, путём добавления сиропов, снижает его цену и себестоимость. Такая практика может привести к разорению в Евросоюзе пчеловодов, которые придерживаются традиционных методов. Тогда суррогатов станет ещё больше. .