Пчела без пищи - улей без меда

Многомесячная засуха в Европе создает серьезные проблемы не только для фермеров, которые занимаются разведением скота, но и для пчеловодов. Иштван Шароши ухаживает за восемьюдесятью пчелиными ульями, расположенными в окрестностях венгерской столицы.

"Вот здесь соты практически пустые", - сокрушается Иштван.

В то время как на западе страны осадки были регулярными, здесь не пролилось ни капли дождя. Из-за засухи цветы почти не выделяют нектар и не дают пыльцу. Пчелы голодают. По словам Иштвана, ситуация складывается катастрофическая.

Иштван Шароши, пчеловод: "Для тех пчеловодов, которые продают мед большими партиями, в бочках, хорошо цветущая акация в какой-то степени компенсирует потери. Однако для пчеловодов, торгующих на рынке, где важно предложить покупателям более широкий ассортимент, как-то очень плохо выставлять на прилавок лишь 1-2 сорта меда. Я не знаю, как они переживут нынешний год, не имея никаких запасов меда с прошлых лет. Я занимаюсь пчеловодством уже тринадцать лет и с тех пор не помню такой засухи".

Пять миллионов живущих здесь пчел, в жару ежедневно выпивают 30-40 литров воды. Отсутствие нектара и пыльцы в улье означает, отсутствие или малое количество пчел-детенышей. Более того, пчелы становятся агрессивными.

Обычно в эти летние дни близлежащее поле подсолнечника должно гудеть от пчел, но их там мало. Да и те, что прилетают, почти не зависают над цветами, потому что не могут там найти пищи. Пчеловоды не получают никакой государственной помощи, чтобы как-то компенсировать потери в столь непростой сезон.

Адам Мадьяр, Euronews: "Эти подсолнечники должны были бы вырасти примерно до двух метров, но из-за засухи эти цветы всего по пояс. Пчелы могли бы собрать с окрестных полей достаточно нектара, чтобы произвести 25 килограммов меда, но теперь у них его практически нет".