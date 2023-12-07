"Радужный" крест папы римского Франциска

Поддержка ЛГБТК+ папой римским или просто фейк? Разбираемся в #Cube

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Был ли папа римский Франциск замечен недавно с крестом радужного цвета в знак поддержки сообщества ЛГБТК+?

Это вызвало немало споров в сети. Многие считают, что это сигналом того, что католическая церковь возвращается к своей исторической позиции, направленной против ЛГБТК+.

Давайте посмотрим внимательнее.

Эти фотографии Папы Франциска недавно стали вирусными в социальных сетях. На них понтифик изображен с крестом радужного цвета, который, по мнению многих, символизирует ЛГБТК+ сообщество.

Многие выразили поддержку этому или недовольство тем, что Папа занял позицию по вопросу о принятии ЛГБТК+ в "лоно католической церкви".

Выполнив обратный поиск изображений, мы обнаружили, что эта фотография сделана не сейчас.

Она была сделана в 2018 году во время Пятнадцатой очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов.

Официальный аккаунт Ватикана в Twitter пояснил, что цветной крест был подарен латиноамериканским молодежным министерством.

Согласно сайту Министерства, каждый из четырех цветов представляет отдельный регион Латинской Америки. Например, зеленый цвет представляет Мексику и Центральную Америку, а желтый - Карибский бассейн.

Флаг гордости немного отличается. Существуют разные его версии, но у самой популярной - шесть разных цветов.

Это не первый случай, когда это изображение становится популярным в социальных сетях, распространяя ложную информацию о Папе Франциске. Подобные твиты, утверждающие, что на Папе был крест радужных цветов ЛГБТК+, мы видели еще в 2020 году.

Папа Франциск действительно занял более примирительную позицию по отношению к ЛГБТК+ по сравнению со своими предшественниками.

В октябре он высказал предположение о возможности благословения однополых союзов, хотя и повторил, что брак в католической церкви заключается между мужчиной и женщиной.

В августе Папа призвал сотни тысяч собравшихся перед ним людей поддержать идею, что католическая церковь - это место для всех, включая ЛГБТК+.

Он также критиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, по всему миру.