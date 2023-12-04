Действительно ли ХАМАС обзавёлся новым сайтом с шокирующими видео теракта 7 октября?

Многочисленные израильские источники указывают на то, что палестинские боевики создали веб-витрину для "прославления" массовых убийств на территории Израиля. Но происхождение сайта более туманно. Разбираемся в "Кубе".

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Действительно ли ХАМАС создал веб-сайт, прославляющий массовые расправы над израильтянами?

По мнению многочисленных израильских чиновников и пользователей социальных сетей, Hamas.com (сайт изобилует шокирующими изображениям насилия и убийств, мы не публикуем гиперссылку – Euronews) показывает истинное лицо военизированной группировки, захватившей власть в Газе.

Ужасающие изображения и видео пыток, сожжённых тел и мёртвых детей – вот какого рода контент размещён на сайте, создание которого приписывают ХАМАС.

На странице показан счёт жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которых авторы называют не иначе как "сионистскими", с момента нападения террористов 7 октября.

Информация об этом сайте быстро облетела платформу X: ей активно делились официальные израильские аккаунты, включая пресс-секретаря правительства, который сыронизировал, что боевики "наконец-то живут в ногу со временем" и обзавелись сайтом.

Но при более глубоком анализе можно обнаружить множество элементов, которые позволяют сделать вывод, что сайт создан не ХАМАС. Его авторы выставляют напоказ злодеяния, совершённые палестинской группировкой.

Первое, что нам показалось странным, – это то, что этим якобы "официальным сайтом" делились произраильские аккаунты, а вовсе не аккаунты, близкие к боевикам.

Кроме того, содержание сайта не соответствует официальным заявлениям руководителей ХАМАС. На сайте с бахвальством рассказывается о гибели мирных жителей, начиная с 7 октября. При этом лидеры группировки по сей день отказываются признать факт убийства невинных людей в Израиле, несмотря на доказательства обратного.

Доменное имя было создано в 1999 году и неоднократно выставлялось на продажу. В основном сайт оставался неактивным. Новая – шокирующая – версия была создана только в ноябре.

Но кто же за этим стоит? Трудно сказать, но странно то, что создатель использовал израильскую службу хостинга сайтов Wix.com. Это дало повод ряду израильских СМИ заявить, что за этим стоят люди, пытающиеся продвигать позицию властей Израиля.

Но это всё равно не объясняет, зачем потребовалось создавать этот сайт. К тому же Wix.com – международная компания, и её офисы расположены по всему миру, так что владельцы могут и не быть связанными с Израилем.

Но была ли вообще у ХАМАС какая-то интернет-витрина? Да, группировка использовала палестинский домен .ps. Согласно интернет-архивам, в сентябре 2023 года официальный сайт выглядел совсем иначе, чем этот "новодел". С тех пор сайт не работает без объяснения причин.