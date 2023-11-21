Важнейшей темой предвыборной кампании в Нидерландах стало жилье. Его не хватает и коренным голландцам, и мигрантам

РЕКЛАМА

Многие граждане Нидерландов проголосуют 22 ноября за тех политиков, которые обещают вначале предоставить им отдельный дом или квартиру, а затем - кров трудовым мигрантам. В густонаселенной Голландии земли под застройку мало, а та что есть, в основном отвоевана у моря.

Петер Канн, сотрудник агентства социальных исследований I&O Research:

Я считаю, что это самый важный вопрос, которым долгое время пренебрегали. У нас много людей, молодых и пожилых, много и мигрантов, которым нужны дома в нашей стране. Все партии считают, что это очень важно. Избиратели думают, что это очень важно. Но нет ни одной партии, предлагающей решение, о котором избиратели говорят: «Это лучшее решение»

В Нидерландах за последние годы вырос спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, за которым не поспевают строительство и ремонт жилья. Высокообразованные люди стали больше работать дома. В результате за последние годы в стране образовался дополнительных дефицит в 390 тыс домов.

Профессор Делфтского технологического университета Петер Болхаувер:

Причина в том, что за последние десять лет мы не возводили достаточно жилья. Одновременно с падением уровня жилищного строительства произошел довольно резкий прирост населения из-за миграции, особенно трудовой, которая довольно высока. В прошлом году прибыли беженцы с Украины, но сейчас это в основном мигранты, приезжающие работать. Так что спрос на жилье гораздо выше, чем десять лет назад, и мы производим меньше жилья. Это и создает дефицит.

Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе передает:

Только в Амстердаме около 3 тыс так называемых «экономически бездомных». Это люди, имевшие работу и семейную жизнь. Их дети покидают родные дома, но новых найти не могут из-за стремительного роста цен на рынке жилья.

Помочь в преодолении это нехватки взялась общественная организация De Regenboog. Она соотносит потребности нуждающихся с пустующей жилплощадью. В итоге домовладельцы, у которых имеются свободные комнаты, могут сдавать их по скромной цене от 250 до 600 евро в месяц.

Координатор проекта De Regenboog Тамара Кушель:

Мы пытаемся давать бездомным временное пристанище, где они могут восстановить силы, выйти из режима выживания, перестать испытывать стресс и больше постоянно не думать: "Где я буду спать, как я буду работать, если не смогу помыться, где я буду готовить себе еду, как я все это переживу? "Мы стараемся предоставить им хотя бы на 12 месяцев кров, спокойное место для отдыха и помочь им с планами на будущее.

De Regenboog также пытается размещать бездомных в заброшенных офисах или домах, подлежащих ремонту или сносу. В Амстердаме снять квартиру может быть очень сложно, а купить – практически невозможно: цена дома площадью 60 кв метров может доходить до 600 тыс евро. Люди живут даже в лодках.