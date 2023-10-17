В Испании стартовали первые в истории боевые учения стран ЕС

На этой неделе около 2800 военнослужащих принимают участие в первых в истории Евросоюза военных манёврах не под руководством НАТО, призванных повысить способность блока оперативно реагировать на многочисленные кризисы за его пределами.

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"Сегодня мы открываем новую страницу в обороноспособности ЕС", – заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на борту десантного корабля "Хуан Карлос I" в испанском Кадисе.

Последние события в непосредственной близости от границ блока, включая полномасштабное вторжение России на Украину и кровавое нападение боевиков ХАМАС на Израиль на прошлой неделе, "лишь показывают, что нам, европейцам, необходимо усилить нашу безопасность, а оборона – это часть нашей безопасности", – добавил брюссельский чиновник.

В недельных военных учениях LIVEX – первых манёврах, организованных странами ЕС не под эгидой НАТО – принимает участие 31 подразделение, включающее морские, воздушные, наземные, космические и кибернетические средства из Австрии, Франции, Венгрии, Ирландии, Италии, Мальты, Португалии, Румынии и принимающей манёвры Испании.

В частности, участники LIVEX будут имитировать высадку десанта для защиты гавани.

Уже ведётся планирование дальнейших этапов, причём ожидается, что Германия возглавит вторые учения, запланированные на вторую половину 2024 года.

"Часть нашей повседневной реальности"

По словам Борреля, целью учений является повышение боеготовности и "оперативной совместимости" армий стран ЕС, а также продвижение к созданию так называемого Потенциала быстрого развёртывания (Rapid Deployment Capacity) с другими сценариями учений, включая спасение и эвакуацию, поддержку гуманитарных операций и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

"К сожалению, именно с такими сценариями нам придётся иметь дело, и мы должны быть к этому готовы. Они станут частью нашей повседневной реальности, как мы наблюдаем это сегодня у наших границ", – отметил главный европейский дипломат.

"Мы должны быть готовы защитить наших граждан и способствовать глобальной стабильности. А для этого нам необходимо проводить совместные учения. Это поможет нам быть лучше подготовленными к выполнению роли ЕС как актора в сфере обороны и "поставщика" глобальной безопасности", – заявил Боррель.

LIVEX, продолжил он, "повысит способность ЕС действовать быстрее, реагировать на кризисы за пределами блока, а также поможет сформировать общую стратегическую культуру в области обороны".

"Я много раз говорил, что европейцам необходимо сформировать общую стратегическую культуру, чтобы вместе противостоять вызовам мира, в котором мы живем", – добавил он.

Создание Потенциала быстрого развёртывания – один из краеугольных камней Стратегического компаса, принятого лидерами ЕС в прошлом году с целью укрепления политики безопасности и обороны блока и превращения его в более дееспособного актора в сфере безопасности.

Он должен быть введен в действие в 2025 году и включать до 5 тысяч военнослужащих, способных быстро развертываться для реагирования на различные кризисы, включая воздушную доставку граждан ЕС из зарубежных стран, как это было недавно в Нигере, Судане или Афганистане.

"Это надо было сделать раньше"

Некоторые страны ЕС сдержанно относятся к планам проведения более скоординированной оборонной политики на уровне ЕС (эту идею отстаивает Франция), опасаясь, что это приведёт к ослаблению роли НАТО в регионе.

Однако захват власти в Афганистане талибами летом 2021 года, в результате которого западные страны были вынуждены срочно эвакуировать своих граждан, придал вялым переговорам новый импульс. Наращивание Россией войск на границе с Украиной и последующее полномасштабное вторжение привели к заключению соглашения.

Отвечая на вопрос о том, могли бы силы быстрого развёртывания ЕС быть полезны в условиях разворачивающейся войны на Ближнем Востоке, если бы они уже были созданы, Боррель сказал, что ЕС "должен быть в состоянии сделать многое".

По его словам, в настоящее время "самое главное – направить гуманитарную помощь жителям Газы. Это потребует больших логистических возможностей, а также военной поддержки и защиты".

"Конечно, мы не должны вмешиваться в конфликт, но если ЕС хочет защитить гражданское население и мы хотим оказать ему поддержку, то это потребует больших логистических возможностей, и это будет одной из миссий Потенциала быстрого развёртывания", – сказал он.

Тем не менее, отвечая на вопрос о том, не слишком ли поздно страны ЕС договорились о создании сил быстрого развёртывания, Боррель признал, что "это надо было сделать раньше".