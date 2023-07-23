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Акция протеста студентов-медиков в Тиране

Акция протеста студентов-медиков перед зданием парламента в Тиране
Акция протеста студентов-медиков перед зданием парламента в Тиране Авторское право Euronews Albânia
 Кнарик Хачатрян

Албанские студенты-медики выступают против закона, который обязывает их работать на родине в течение 5 лет после окончания учёбы.

"Бойкот новому учебному году", - скандируют  студенты медицинского университета Тираны на акции протеста, которая прошла перед зданием парламента. Они требуют отмены закона, обязывающего их работать в Албании в течение 5 лет после окончания учебы.

"Этот законопроект несправедлив и неконституционен, он нарушает права человека", - говорит одна из протестующих. 

Утечка мозгов – главная причина решения Минобразования. По данным, обнародованным Ассоциацией албанских медиков в Европе, только за последнее десятилетие страну покинули 3040 врачей.

"Закон не антиконституционен, закон никого не принуждает. Закон даёт возможность выбора", - говорит министр образования и спорта Албании Эвис Куши. 

Однако это решение не понравилось студентам-медикам. Перед ними стоит два варианта: либо подписать контракт, либо полностью оплатить обучение.

Врачи говорят, что необходимо найти альтернативные пути для удержания студентов в Албании.

"Для студентов должны быть созданы условия для работы. Такие меры принимаются во всем мире", - предлагает врач Кита Саллабанда. 

Протесты, длившиеся более месяца, пока не увенчались успехом: парламент одобрил законопроект, который должен быть реализован с начала нового учебного года в октябре.

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