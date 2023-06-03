Иранские власти выпустили на свободу двух граждан Австрии и датчанина

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Канцлер Австрии поблагодарил за посреднические усилия в освобождении двух граждан страны Бельгию и Султанат Оман

Иран освободил двух австрийцев и датчанина, которые были заключены в тюрьму Тегераном.

Один гражданин альпийской республики был арестован в Иране в 2016 году по обвинению "в шпионаже в пользу США". Другой - в 2019 году. Ему вменяли в вину "преступления против национальной безопасности".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил радость по поводу освобождения заключенных.

Он также поблагодарил премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, а также Султанат Оман за их роль в посредничестве и благополучное решение проблемы.