Министры ЕС обсуждают помощь Украине и санкции против Нигера

Министры обороны и иностранных дел Евросоюза обсуждают помощь Украине. Другая тема встречи в Толедо - возможность введения санкций против властей Нигера.

Министры обороны и иностранных дел Евросоюза собрались в испанском городе Толедо, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что она сможет использовать западные истребители F-16 уже весной 2024 года.

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Другая тема встречи - возможность введения санкций против властей Нигера за то, что в прошлом месяце военные свергли президента Мохамеда Базума, который был демократически избран в 2021 году.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель:

«Мы продвигаемся вперёд к созданию автономного режима санкций, чтобы принять меры против путчистов. Работа уже началась».

Нигер, в теперь и Габон, пополнили список африканских стран, которые взяла под свой контроль армия. В последние годы такая участь постигла Буркина-Фасо, Гвинею, Мали, Чад. Эксперты отмечают, что государственные перевороты распространятся по Африке как инфекция, а это означает, что табу на захват власти неконституционным путем теперь нарушено.

Тимоти Мерфи из Европейского совета международных отношений:

«Из этого региона для Европы исходит реальная угроза безопасности, которая имеет также геополитическое измерение. Это связано с исламским терроризмом, который особенно усилился в Мали. После того, как Франция и другие страны ЕС покинули этот регион, там подняли голову фундаменталисты. А геополитически это открыло возможности перед Россией. Она стала заполнять освободившееся пространство. Теперь ЕС столкнулся с перспективой создания пояса российского влияния у своего "подбрюшья", если рассматривать эту часть зоны Сахеля в Африке как южный фланг Европы».

В прошлом году Нигер был вторым по величине экспортером урана в Евросоюз после Казахстана. Впрочем, срыв поставок в ЕС этого сырья для атомного топлива считается маловероятным.