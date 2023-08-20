Дания и Нидерланды поставят Украине истребители F-16

Украинский лидер Владимир Зеленский совершил визит в Нидерланды и Данию. Они обещали Киеву предоставить истребители F-16. Дания -19, Нидерланды, по словам Зеленского, 42 истребителя.

Нидерланды и Дания передадут Украине истребители F-16 американского производства. Об этом стало известно в воскресенье, в ходе визитов президента Украины Владимира Зеленского в обе страны. Ранее США дали добро на поставку этих самолетов для защиты Украины от российской агрессии.

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Дания обязалась предоставить Киеву 19 самолетов F-16. Нидерланды, по словам Зеленского, поставят 42 истребителя.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к укреплению воздушного щита Украины. Ф-16. Эти самолеты будут использоваться для сдерживания российских террористов от украинских городов и населенных пунктов. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет передано Украине после того, как наши пилоты и инженеры закончат обучение. 42 самолета. И это только начало" , - сообщил Зеленский в соцсетях.

Украинский лидер прокомментировал ситуацию с контрнаступлением ВСУ и отметил важность противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Знаю, что всегда хочется побыстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс очень сильно, что в небе доминирует Российская Федерация, и, что самолетами мы не ограничимся. Мы говорим о системах ПВО, потому что впереди зима".

Когда именно Киев получит истребители F-16 пока неясно: понадобится время на подготовку украинских пилотов и соответствующей инфраструктуры.

В субботу министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение пилотов уже началось, отметив, что минимальный срок подготовки составляет шесть месяцев.