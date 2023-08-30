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Военный переворот в Габоне: генералы объявили о смене режима

Али Бонго Ондимба выступает на 77 сессии ООН
Али Бонго Ондимба выступает на 77 сессии ООН Авторское право AP Photo/Mary Altaffer
By Euronews
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Группа военных в Габоне объявила о роспуске институтов власти и свержении президента Али Бонго

После официального объявления о переизбрании президента Габона Али Бонго группа военных выступила в эфире национального телевидения. Они заявили об отмене итогов голосования и о роспуске всех государственных институтов.

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Как передаёт AFP, о перевороте объявили представители разных силовых структур, в том числе преторианской гвардии, национальной армии и полиции. Они обвинили руководство Габона в «безответственном и непредсказуемом управлении, которое грозит ввергнуть страну в хаос». Военные подчёркивают при этом, что не отказываются от международных обязательств Габона.

В столице страны Либревиле были слышны автоматные очереди. Объявлено о закрытии границ.

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