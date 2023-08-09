Жара обойдётся европейским странам в 1% ВВП

По оценкам аналитиков, волны жары могут снизить темпы роста мировой экономики почти на 0,6 процентного пункта в 2023 году. Особенно пострадают некоторые страны Европы.

В опубликованном на днях исследовании компании по страхованию кредитов Allianz Trade говорится о том, что ВВП Испании может сократиться на один пункт, Греции - на 0,9%, Италии - на 0,5%, Франции - на 0,1%.

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"Один день аномальной жары с температурой, превышающей 32_°_C, эквивалентен половине дня забастовки", - говорится в сообщении Allianz Trade.

По прогнозам экспертов, жара в этом году "могла стоить мировой экономике 0,6 пункта ВВП", что_"подчёркивает значимость климатических рисков"_.

"В последние месяцы в США, Европе, Китае и других странах Азии наблюдалось рекордное повышение температуры [...] Изменение климата приведёт к увеличению частоты и интенсивности экстремальных тепловых явлений, волн жары, засухи и лесных пожаров. Это оказывает влияние не только на людей и природу, но и на экономику", - говорится в исследовании Allianz Trade.

В нём также отмечается, что "сотрудники, страдающие от жары, сокращают рабочее время, медленнее выполняют свои задачи и допускают ошибки. Снижение производительности труда в результате воздействия экстремальных температур - хорошо известное явление".

ВВП Китая может снизиться на 1,3 пункта, а США - на 0,3 пункта.

Во вторник Европейская служба мониторинга изменения климата Copernicus подтвердила, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Он был на 0,33°C теплее июля 2019 года, который до недавнего времени удерживал рекорд со средней температурой 16,63°C.