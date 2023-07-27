Из-за наплыва мигрантов в Нидерландах не хватает жилья

Решению жилищной проблемы в Нидерландах препятствует расселение по стране беженцев и экологические ограничения на строительство новых домов.

Причинами краха правительства Марка Рютте в Нидерландах стало недовольство их граждан иммиграцией и дефицитом жилья. В связи с резким наплывом беженцев в стране было открыто несколько новых центров по их приёму. Под один из них, в городе Алмере, отведена бывшая пожарная часть. В нём размещено 150 иностранцев, в основном молодых мужчин.

Управляет центром общество Красного Креста, в котором работает Бастиан ван Блокланд:

"Вначале не было кроватей, людям приходилось ночевать на улице, а затем им пришёл на помощь Красный Крест. С тех пор мы стали неотъемлемой частью сети беженских приютов".

Обитатели этого центра получают трёхразовое питание и 12 евро в день на карманные расходы. Некоторые из них более года ожидают рассмотрения их заявок на убежища. Им не разрешают днём выходить на улицу и работать больше 12 недель в году. Многие беженцы проводят основную часть времени в общей комнате центра. Большинство из них - сирийцы, и в Алмере и в целом по Нидерландам. Есть и женщины.

Учительница Яра спасаются от гражданской войны в своей родной стране.

"Мой муж и мои дети находятся в Сирии, и я не видела их уже девять месяцев. Разлука с ними очень тяжела для меня. Но пройдёт ещё год, прежде чем я смогу снова увидеть родных. Надеюсь, что не больше года".

Тот, кто наконец, получает статус беженца, по закону имеет право на частное жилье и воссоединение семьи. Но и после этого многие люди стоят в очереди на комнату, а некоторые - на каюту.

Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе передаёт из Амстердама:

"Корабль, на котором когда-то совершались роскошные круизы, теперь принимает в порту Амстердама сотни людей, ожидающих ответа на их просьбы о предоставлении убежища".

Правительство Нидерландов пыталось ввести статус международной защиты разного уровня, чтобы избежать предоставления каждому беженцу права немедленно перевозить в страну своих родственников.

Доцент Университета политических наук Амстердама Йерун Доомерник считает, что это и вызвало раскол партий в коалиции:

"Здесь жилищный кризис, в стране не хватает домов, особенно в крупных городах, но и повсюду. Это порождает острое соперничество между приезжими, которым полагаются отдельные квартиры, и коренными жителями Нидерландов, имеющими право на доступное социальное жилье. Имеет место конкуренция между правами нуждающихся голландцев и тех, кто признаны беженцами".

Решению жилищной проблемы в Нидерландах также препятствует экологическая политика - правительство требовало, чтобы строительство новых домов не способствовало изменению климата, к тому же они быстро дорожают при нынешней высокой инфляции. Под таким давлением с разных сторон в начале июля и рухнул кабинет премьер-министра Рютте. Эти факторы, а также рост ксенофобии, вероятно, повлияют на исход следующих выборов, 23 ноября.