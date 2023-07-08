Правительство Нидерландов распалось из-за вопросов иммиграции

Euronews

Новые выборы назначены на ноябрь

Правительство Нидерландов уходит в отставку. Премьер Марк Рютте покидает свой пост, который он занимал 13 лет. Причиной распада кабинета стали острые разногласия среди коалиционных партнёров по поводу способов ограничить иммиграцию в королевство.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:

«Ни для кого не секрет, что партнёры по коалиции имеют очень разные взгляды на миграционную политику. И сегодня, к сожалению, мы вынуждены прийти к выводу, к согласию прийти невозможно».

В этом году, согласно прогнозам, заявленияна убежище в Нидерландах могут подать около 70 тысяч мигрантов — рекордное за последние 8 лет число.

«Не только иммиграция, но и финансы — мы не самая бережливая страна. Я надеюсь, что следующий кабинет министров проявит больше воли к достижению поставленных целей».

Нынешняя коалиция, центристско-консервативная, продержалась чуть более полутора лет. Новые выборы в Нидерландах запланированы на ноябрь.