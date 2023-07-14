Госдума окончательно приняла закон "о запрете смены пола"

Госдума РФ приняла в третьем заключительном чтении закон "о запрете смены пола". Он полностью запрещает медицинские процедуры, связанные с трансгендерным переходом.

Документ приняли единогласно на голосовании в пятницу.

Отныне под запрет попадают любые медицинские вмешательства с целью осуществления трансгендерного перехода - будь то хирургическая операция или гармональная терапия. Единственное исключение: врождённые аномалии.

Также трансгендерам запретили усыновлять детей и оформлять опекунство, их браки будут аннулированы. Кроме того, теперь нельзя вносить изменения в графу "пол" в официальных документах.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы:

"Россия - единственная страна, которая сегодня противодействует тому, что происходит в Штатах, в Европе и делает всё для сохранения семьи, традиционных ценностей".

Во времена постсоветских реформ 1990-х годов в России стали возможны некоторые процедуры гендерного перехода. Активисты говорят, что их отмена будет иметь серьёзные последствия.

Ян Дворкин, психолог:

"Конечно, после принятия закона суицидальные риски вырастут во много-много раз. И в этом плане я больше всего боюсь за подростков, которым ещё нет 18 лет, потому что они испытывают дисфорию, находясь в непринимающей семье".

Правозащитники называют это очередным шагом по ущемлению прав целой категории гражда - после закона "о запрете ЛГБТ-пропаганды" и череды ему подобных, а также внесения поправки в Rонституцию, определящей брак как "союз мужчины и женщины".