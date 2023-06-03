На севере Косова не прекращаются протесты сербов

В Звечане демонстранты требуют вывода из региона косовских сил безопасности и увольнения мэров-албанцев
В городе Звечан на севере частично признанного Косова снова прошла акция протеста сербов. Демонстранты требовали вывода косовского спецназа из региона и и отставки мэров-албанцев, которых не считают своими представителями.
Акция протеста прошла в присутствии международных миротворческих сил KFOR.
Ситуация в Косове обострилась после того, как вследствие бойкота этническими сербами местных выборов, мэрами были избраны представители албанского меньшинства.
Двадцать девятого мая в результате столкновений сербов и албанцев было ранено более 80 человек.
Пострадали и бойцы KFOR. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность.
Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Белград в организации беспорядков.
Сербия требует применения соглашения 2013 года. Оно предусматривает создание Сообщества сербских муниципалитетов. Многие косовские албанцы опасаются создания параллельного правительства, контролируемого Сербией.