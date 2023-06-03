На севере Косова не прекращаются протесты сербов

Euronews

В Звечане демонстранты требуют вывода из региона косовских сил безопасности и увольнения мэров-албанцев

В городе Звечан на севере частично признанного Косова снова прошла акция протеста сербов. Демонстранты требовали вывода косовского спецназа из региона и и отставки мэров-албанцев, которых не считают своими представителями.

Акция протеста прошла в присутствии международных миротворческих сил KFOR.

Ситуация в Косове обострилась после того, как вследствие бойкота этническими сербами местных выборов, мэрами были избраны представители албанского меньшинства.

Двадцать девятого мая в результате столкновений сербов и албанцев было ранено более 80 человек.

Пострадали и бойцы KFOR. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность.

Премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Белград в организации беспорядков.

Сербия требует применения соглашения 2013 года. Оно предусматривает создание Сообщества сербских муниципалитетов. Многие косовские албанцы опасаются создания параллельного правительства, контролируемого Сербией.