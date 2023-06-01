Косовские сербы требуют вывести из региона спецназ и не признают мэров-албанцев

Euronews

Франция и США возлагают ответственность за кризис на косовские власти, которые, по их мнению, не соблюдают ранее подписанные соглашения.

Миротворцы под руководством НАТО усиливают охрану мэрии города Звечан на севере частично признанного Косова, где ранее на этой неделе произошли столкновения, в результате которых пострадали более 80 человек.

В среду сотни этнических сербов снова вышли на митинг. Они повторили свое требование вывести из региона подразделения спецназа полиции Косова и чиновников из числа этнических албанцев, которые были избраны на должности мэров в ходе голосования, которое в подавляющем большинстве случаев сербы бойкотировали.

Толпа растянула от здания мэрии до центра города 200-метровый флаг Сербии.

В настоящее время предпринимаются международные усилия по разрядке кризиса.

Представители Европейского Союза уже провели отдельные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти.

Франция и США, главный союзник Косова, возлагают ответственность за кризис на Приштину, которая, по их мнению, не соблюдает ранее согласованные договоренности.

Беспорядки вызвали опасения возобновления конфликта в неспокойном регионе. НАТО направляет 700 дополнительных военнослужащих.

Как сообщается, в четверг с лидерами Сербии и Косова встретятся канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Сербское меньшинство в Косове насчитывает 120 000 человек, из которых около трети проживает на севере. Белград требует применения соглашения 2013 года, предусматривающего создание ассоциации десяти муниципалитетов с сербским большинством. Но многие албанские косовары опасаются создания параллельного правительства, контролируемого Сербией.