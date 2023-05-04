Еврокомиссия повела атаку на нелегальных ретрансляторов футбола

Брюссель обнародовал рекомендацию о том, как покончить с пиратским распространением трансляций с концертов и соревнований. Но вещатели требуют ужесточить контроль за прямым эфиром.

Смотреть футбольный матч на компьютере по нелегальной ссылке будет труднее. Европейская комиссия сделала первый шаг к тому, чтобы покончить с пиратским распространением прямых трансляций с концертов и соревнований. Брюссель предложил внедрить систему динамичной блокировки незаконно участвующих в этом каналов.

Представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сказал, что управлять этой системой будут организаторы спортивных и культурных мероприятий:

«Это тема очень важна, потому что правообладатели пока несут большие убытки. В этой области нужно реагировать на нарушения очень быстро, потому что ценность представляет прямая трансляция, а когда стриминг заканчивается, интерес значительно снижается, почти исчезает. Такой феномен становится всё заметнее, поэтому мы и выдали нашу рекомендацию».

Но для многих компаний, ведущих трансляции событий, этой рекомендаций недостаточно, поскольку она не обязательна к исполнению. Группа вещателей, называющая себя "Коалиция контента в живом эфире" в письме Еврокомиссии потребовала от неё принятия конкретных мер, дополняющих эту рекомендацию.

«Мы не верим, что она создаст необходимые правовые стимулы для онлайн-посредников и заставит их немедленно реагировать на уведомления о незаконном живом контенте", - говорится в письме.

Но некоторые депутаты Европарламента от Пиратской партии считают, что лучший способ сократить количество нелегальных трансляций - это предоставить «всеобщий легальный доступ" к просмотру спортивных мероприятий.

Еврокомиссия изучит результаты действия своей рекомендации в 2025 году.