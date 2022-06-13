Будет ли работать "Миграционный пакт"?

Двадцать стран Северной и Южной Америки взяли на себя обязательства "укрепить и расширить" пути легальной миграции в этой части света. Таков итог завершившегося на прошлой неделе Саммита Америк в Лос-Анджелесе.

Однако эксперты опасаются, что по факту единый курс выработать будет нелегко, если вообще возможно. Созванный Вашингтоном саммит выявил серьёзные разногласия.

США не пригласили на встречу лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа по политическим причинам. Из-за этого в знак протеста от участия отказался и мексиканский президент, а за ним — главы Боливии, Гватемалы и Гондураса. И некоторые приехавшие политики открыто выразили поддержку отсутствующим.

Латиноамериканские СМИ обвиняют Вашингтон в том, что что с помощью саммита он хотел решить собственные проблемы: Джо Байдена активно критикуют за миграционную политику. Его намерение отменить жесткие антимиграционные указы Трампа привело к тому, что ситуация на южной границе лишь ухудшилась — нелегальная миграция значительно выросла.

Тысячи латиноамериканцев — участников одного из крупнейших в истории "каравана мигрантов" — накануне саммита прибыли в Мексику, в надежде попасть в США. Значительную часть мигрантов составляют выходцы как раз из тех стран, которые не были приглашены в Лос-Анджелес.