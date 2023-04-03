Пенсионная реформа во Франции: возможно ли вернуться к национальному диалогу?

К чему приведут протесты против пенсионной реформы во Франции? В отсутствие уступок со стороны властей, уличные выступления и забастовки продолжаются по всей стране и становятся все более радикальными. Ещё один день протестной «мобилизации» назначен на четверг.

Представителей профсоюзов тем временем вновь пригласили на переговоры с правительством. Но возможно ли наладить диалог и добиться взаимопонимания? Научный директор Института политических исследований Брюно Палье сомневается в этом:

«Существует некоторое недоразумение перед встречей, поскольку Эммануэль Макрон и правительство дают понять, что решение по пенсиям уже принято и обсуждению не подлежит. Но между тем профсоюзы идут туда обсуждать именно этот вопрос о пенсиях и в частности о повышении пенсионного возраста до 64 лет».

Президент Эммануэль Макрон, видимо, делает ставку на то, что движение выдохнется. Но протесты, похоже, будут усиливаться, – считает политолог. Этому может способствовать и решение Конституционного совета, который 14 апреля должен оценить соответствие реформы законодательству:

«Каждый раз, когда решения принимаются вопреки мнению общества, которое на 70% выступает против этой реформы, возникает ещё более сильная реакция, чем раньше. Так что можно себе представить, что частичный отказ или даже полный со стороны Конституционного совета скорее оживит движение противников реформы, нежели положит ему конец».

Рейтинг доверия Эммануэля Макрона находится на самом низком уровне с момента его переизбрания, около 26%. В то же время недавний опрос показывает рост популярности ультраправых примерно на 5 пунктов в случае проведения выборов в законодательные органы.