Китайская Народная Республика использует слабость президента Владимира Путина для усиления своего геополитического влияния на Россию, что приводит к изменению баланса сил между двумя давними союзниками, заявила в четверг утром председатель Еврокомиссии.

«Президент Си отнюдь не обескуражен грубым и незаконным вторжением в Украину, он подтверждает свою «безграничную дружбу» с путинской Россией, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Но динамика отношений между Китаем и Россией изменилась. Ясно, что баланс сил, который на протяжении большей части прошлого века был в пользу России, теперь поменялся на противоположный».

Евросоюз и его западные союзники внимательно следили за громким визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Представленный им «мирный план» из 12 пунктов подвергся широкой критике за то, что в нём поставлены на одну доску агрессор и жертва и не подвергнута осуждению оккупация украинских территорий.

По словам фон дер Ляйен, роль Китая в войне в Украине будет определяющим фактором для отношений между Брюсселем и Пекином. "Китай обязан играть конструктивную роль в достижении справедливого мира, - сказала она. - Любой мирный план, который фактически закрепил бы российские аннексии, просто нежизнеспособен. Мы должны быть откровенны в этом вопросе».

В своём 40-минутном выступлении глава Еврокомиссии дала откровенную и порой нелицеприятную оценку нынешнему состоянию отношений между ЕС и Китаем, описывая их как «всё более трудные». Она прямо обвинила Пекин в нарушении порядка свободной торговли, запугивании малых стран, попрании прав человека, усилении военных приготовлений и наращивании кампании дезинформации по всему миру.

«Эти эскалационные действия указывают на то, что Китай становится более репрессивным внутри и более напористым за рубежом, - сказала фон дер Ляйен. - КНР выходит из эры реформ и открытости, переключая свои усилия на безопасность и контроль. Эта могучая сверхдержава строит свою экономику и общество вокруг абсолютного господства правящей Коммунистической партии и подчиняет гражданина, обладавшего личными правами, национальному суверенитету".

«Мы можем ожидать попыток сделать Китай менее зависимым от мира, а мир - более зависимым от Китая, - сказала фон дер Ляйен. - Целью Компартии явно является системное изменение международного порядка с КНР в его центре. Китай занимал в различных организациях позиции, которые демонструют его решимость навязывать альтернативное геополитическое видение».

Урсула фон дер Ляйен произнесла эту речь накануне своей поездки в Пекин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Примечательно, что организаторами мероприятия выступили брюссельский Центр европейской политики и расположенный в Германии Институт китаеведения «Меркатор», который находится под китайскими санкциями.