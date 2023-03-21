"Брак по расчёту" между Китаем и РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию для своего первого зарубежного визита после переизбрания. В понедельник вечером неформальная встреча тет-а-тет китайского лидера и президента РФ Владимира Путина продолжалась более пяти часов, а во вторник состоялись официальные переговоры и встречи делегаций в Кремле.

По словам Си Цзиньпина, Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что "в Китае создана эффективная система развития экономики и укрепления государства".

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем", — отметил Путин в начале неформальных переговоров в понедельник.

По итогам встречи во вторник Си Цзиньпин заявил, что "Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира".

Экономическое партнерство

Объем торговли между Россией и Китаем по итогам прошлого года достиг рекордных значений — 190 миллиардов долларов, на треть превысив показатели 2021 года.

Но структура этого товарооборота на две трети состоит из поставок российских природных ресурсов. В прошлом году импорт из Китая в РФ увеличился на 12,8% до 76,1 млрд долларов, а экспорт из РФ в Китай подскочил на 43,4% до 114,1 млрд, и большая часть роста приходится на углеводороды.

Энергетика и природные ресурсы

С начала года Россия стала лидером по поставкам газа и нефти в Китай. В экспорте газа в Китай Россия с большим отрывом обошла Туркменистан, Катар и Австралию. В экспорте нефти потеснила Саудовскую Аравию.

Импорт российского алюминия (санкции) в КНР за последние 12 месяцев вырос на 93,88%, до 538,59 тыс. тонн.

Во вторник по итогам переговоров президент РФ Владмир Путин сообщил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе "Сила Сибири - 2" из России в Китай через Монголию согласованы. "Это 50 млрд кубических метров газа надежных стабильных поставок из России", — сказал президент РФ. Он также заявил о готовности Москвы использовать юани: "Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах". Сегодня две трети товарооборота между РФ и КНР осуществляются в рублях и юанях.

Инвестиции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках переговоров сообщил, что портфель межправительственной инвестиционной комиссии насчитывает 79 проектов на общую сумму свыше 165 млрд долларов.

Транспорт и логистика

По словам Мишустина, Москва и Пекин готовят новые проекты в сфере перевозок. В частности, обсуждается проект нового сухопутного зернового коридора в Китай из сибирских и дальневосточных районов России, а также увеличение перевозок по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам. Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина и Михаила Мишустина принять участие в этом году в третьем международном форуме высокого уровня в рамках "Одного пояса, одного пути".

Владимир Путин и председатель КНР также обсуждали мирный план Китая по Украине.

"Брак по расчету"

Москва и Пекин сближаются на фоне усиливающего раскола в отношениях РФ и КНР с Западом. Война в Украине, ограничения на экспорт полупроводников в Китай, создание трехстороннего партнерства AUKUS ускорили это сближение в последнее время.

Euronews обратился за комментарием к старшему научному сотруднику Королевского объединённого института оборонных исследований RUSI Чарльзу Партону.

По словам эксперта, отношения между РФ и Китаем, несомненно, становятся сильнее и являются крепкими уже на протяжении некоторого времени.

Чарльз Партон: "С точки зрения Китая, думаю, что это больше брак по расчету, чем по любви, несмотря на множество слов о близкой дружбе между двумя лидерами. Думаю, что для Китая это в основном вопрос того, что они могут получить из этого партнерства с их точки зрения. Коммунистическая партия Китая по своей природе очень эгоистична".

Становится ли Россия более зависимой от Китая в условиях растущего санкционного давления из-за войны в Украине?

Чарльз Партон: "Я не думаю, что на данном этапе Китай может что-то диктовать России. Я имею в виду, что президент Путин очень независимый человек. Но нет никаких сомнений в том, что в долгосрочной перспективе зависимость России от Китая станет еще больше, а это означает, что Китай может начать оказывать давление на Россию, чтобы она делала то, что он хочет. Например, с точки зрения баланса власти в Центральной Азии. Может случиться так, что Китай добьется своей воли гораздо больше, чем мог бы сделать некоторое время назад, потому что Россия становится зависимой от Китая в торговле и продаже им своей нефти и газа и т. д. Так что, да, я думаю, в долгосрочной перспективе это ставит Китай в выгодное положение".

Многие наблюдатели указывают, что Китай можно назвать главным бенефициаром западных санкций против России.

Чарльз Партон "Безусловно, Китай выиграл от санкций, потому что России нужно было продавать товары, и это было сделано. Она продает в Китай из-за санкций в других странах. Это также принесло пользу, потому что одна из долгосрочных целей Китая состоит в том, чтобы китайский юань, "народные деньги", использовался гораздо шире. И, конечно же, Россия не может использовать доллары США. И это выгодно, потому что Китай получает энергию по более низкой цене, чем раньше. И энергетическая безопасность чрезвычайно важна для Си Цзиньпина и Коммунистической партии Китая. Так что, безусловно, существует очень много способов, которыми Китай извлекает выгоду из продолжающегося кризиса. Но в равной степени есть две стороны медали. Я имею в виду, что в результате отношения с Европой не работают. А европейцы настроены куда более скептически, чем Китай. Так что это проблема. Беспрепятственность экспорта через Россию по сухопутным путям не то чтобы была чрезвычайно важна, но тем не менее была нарушена. И, конечно, когда речь идет о продовольственной безопасности, что также очень важно для Китая — Украина была источником огромного количества зерна и даже железной руды, потому что Китай хочет отказаться от австралийской железной руды. Так что есть потери, и в экономической сфере для Китая нет полного выигрыша".

Сможет ли Китай стать посредником в поиске мирного решения для Украины?

"Предложенный мирный план из 12 пунктов — очень обобщенный набор принципов. Мой друг попросил Chat GPT сделать план для Украины из 12 пунктов. И если сравнить эти два плана, я должен сказать вам, что их очень трудно отличить друг от друга. Это все очень хорошо - говорить, что мы хотим мира, справедливости, суверенитета и уважения к суверенитету и т.д. Но реальный вопрос заключается в том, как вы собираетесь этого добиться? Что вы собираетесь делать в практическом плане, чтобы добиться вывода российских войск. Ни одно из китайских предложений не содержало ничего конкретного. И действительно, я не думаю, что если я немного циничен, но во многом именно в этом и заключался смысл того, чего добился Китай — заявлять. Китай проявляет творческий подход и выступает на стороне мира, справедливости и всего остального, а европейцы и американцы снабжают одну сторону оружием и т.д. и продлевают войну, игнорируя, конечно, тот факт, что именно Россия начала войну. И Россия, конечно, несет за нее большую ответственность. Так что это работает как пропагандистская победа китайцев, особенно в отношении неприсоединившихся стран".

Станет ли Китай поставлять оружие в РФ для войны в Украине?

Чарльз Партон: "Я уверен, что они обсуждают это, но заявляют, что российская сторона не просила о поставках. Конечно, очевидный вопрос заключается в том, собираются ли китайцы рисковать теми санкциями, которые будут применены? Я имею ввиду ограничения со стороны Америки и Европы, если они будут заметными и значимыми. Американская разведка, похоже, намекает на наличие таких намерений. Но как насчет практической стороны дела? Я думаю, что вполне вероятно, что небольшие количества товаров и материалов двойного назначения были экспортированы, полупроводники полезны в производстве оружия. Но я был бы очень удивлен, если бы Китай поставлял товары в таких количествах, которые существенно повлияли бы на исход боевых действий. Это заметили бы, что привело бы к очень жесткой реакции со стороны Европы и Америки. Поэтому я думаю, что они будут играть в эту игру гораздо осторожнее".

Что можно сказать о характере отношений Москвы и Пекина?

Чарльз Партон: "Путин и Си Цзиньпин встречались 40 раз за последние десять лет. Для Китая очень важно, чтобы Россия была на его стороне. Пожалуй, самым важным моментом является то, что внешняя политика Китая, ее фундаментальная опора, — это антипатия, настоящая ненависть к США, антиамериканизм. И это в каком-то смысле, я бы сказал, определяет дружбу с Россией. Да, враг моего врага — мой друг, и это самое главное. Я не думаю, что это брак по любви, это брак по расчету".