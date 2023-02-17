Как война в Украине повлияла на экономику Евросоюза?

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"Владимир Путин готовится к новой войне, к новым наступлениям и новым атакам": генеральный секретарь НАТО не мог выразиться яснее.

Поскольку украинские силы подвергаются все большему давлению на востоке Украины, Йенс Столтенберг заявил членам Североатлантического альянса, что им нужно сделать больше, чтобы помочь этой стране — причем быстро.

На двухдневном саммите НАТО в Брюсселе Столтенберг обратил внимание союзников на огневую мощь и логистику. Сейчас Украина выпускает до 7000 артиллерийских снарядов в день, что составляет примерно треть от того количества, которое использует Россия. Поэтому нарастить производство боеприпасов — критически важно.

"Темпы расходования боеприпасов в Украине во много раз превышают наши темпы производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность. Например, срок ожидания боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев", — сказал Йенс Столтенберг.

Рецессия отступает

Послушав генерального секретаря НАТО, я не думаю, что он верит, что война закончится в ближайшее время. Это плохая новость не только для Украины, но и для Евросоюза и его экономики.

В своем последнем прогнозе Брюссель заявил, что блок, скорее всего, избежит рецессии, которой так опасались, а экономические показатели будут лучше, чем ожидалось. Но неопределенность по-прежнему очень высока — во многом из-за войны в Украине, признал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Риски связаны с российским вторжением, войной, последствиями для энергетики. Мы сталкиваемся с большими рисками", — отметил он.

Если экономике в Западной Европе будет плохо, то, вероятно, в восточных регионах континента всё будет еще хуже. Именно здесь работает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и его прогноз в значительной степени совпал с предсказаниями Еврокомиссии.

Инфляция и шринкфляция в Восточной Европе

Ко мне присоединяется главный экономист ЕБРР Беата Яворчик. Добро пожаловать.

— Ваш обновленный прогноз роста уместно называется "Худшее пока не позади". Хочу узнать больше об этом "пока". Оно оптимистично или пессимистично?

— "Пока" в названии нашего прогноза отражает огромную неопределенность. Мы не знаем, как будет развиваться война. Мы не знаем, насколько успешно развивающиеся страны будут бороться с инфляцией. И мы не знаем, насколько хорошо производственный сектор, от которого зависит регион, приспособится или продолжит приспосабливаться к высоким ценам на энергоносители. Таким образом, существует возможность как положительных, так и отрицательных неожиданностей.

— Потребители особенно беспокоились — и беспокоятся — из-за высокой инфляции. Чего они могут ожидать?

— Дезинфляция никогда не бывает быстрым или легким процессом. Инфляция сильнее ударяет по бедным странам, где большая часть дохода тратится на предметы первой необходимости. Мы видим шринкфляцию: размер товаров становится меньше. Мы также видим, как производители заменяют более качественные ингредиенты более дешевыми. Таким образом, инфляция никогда не бывает хорошей новостью для потребителей.

— Большим вопросом, конечно, остается продолжающаяся война в Украине. Я хочу сфокусироваться на этой стране: насколько устойчивой может быть украинская экономика?

— Существуют пределы того, насколько устойчивой может быть экономика с учетом обстоятельств. В сентябре мы были настроены оптимистично, потому что многие предприятия, прекратившие работу в начале войны, возобновили свою деятельность. Но затем начались бомбардировки объектов критически важной гражданской инфраструктуры, что значительно усложнило жизнь бизнесу. Более того, 20% населения Украины находится за границей, 15% — оказались в других регионах страны, и многие люди вовлечены в военные действия. Таким образом, потребление снижается, а инвестиции в основном ограничиваются ремонтом инфраструктуры.

— Еще одна экономически уязвимая страна — это Турция. Каков ваш прогноз? И какое влияние землетрясение оказало на общую экономическую активность?

— Землетрясение причинило огромные человеческие страдания, но оно также имеет экономические последствия. Чтобы сделать некоторые выводы о его влиянии на экономику, мы рассмотрели землетрясение, которое произошло в 1999 году. Тогда ущерб был причиной падения ВВП — от половины до 1%. Но усилия по реконструкции вызвали рост на 1,5%. Сейчас, потому что еще только начало года, вполне вероятно, что эти два эффекта компенсируют друг друга. Реконструкция сможет начаться раньше, так что общее воздействие на экономику будет ограниченным.

"Приходи на поцелуй"

А сейчас поговорим совсем на другую тему.

Что бы вы сделали, если бы кто-то попросил вас поцеловать вашего партнера перед камерой профессионального фотографа? Пока вы еще думаете над ответом, могу сказать, что в Вене люди стояли в очереди, чтобы сделать это.

Это было в музее Бельведер перед знаменитым "Поцелуем" Густава Климта в День святого Валентина. Мероприятие называлось "Приходи на поцелуй" и приглашение приняли сотни пар.

Чтобы справиться с толпой, время работы пришлось продлить до 9 часов вечера, когда поцелуи более распространены.

Одна пара сказала: "Мы прекрасно проводим время, смешивая традиционный музейный опыт с очень теплым моментом".

Конечно, влюбленные могли забрать свою фотографию домой — на память о, надеюсь, вечной любви.