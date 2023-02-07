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Новости Европы

Премьер-министр Молдавии опасается влияния войны в Украине

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 Efi Koutsokosta
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица   -  Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Спустя почти семь месяцев после того, как Евросоюз предоставил Молдавии статус кандидата в свои члены, в Брюссель прибыла глава правительства Наталья Гаврилица. ЕС считает, что Молдавия подвергается риску нападения извне, и отмечает её высокую экономическую и энергетическую зависимость от России. На прошлой неделе Брюссель предложил Кишиневу финансовую помощь в размере 145 млн евро и поддержку в сфере безопасности.

Гаврилица сказала в интервью Euronews, что молдоване остро ощущают негативное влияние войны в соседней Украине.

«Мы ожидали роста экономики на 5% в 2022 году, а вместо этого она сократилась на 5,5%. У нас очень высокая инфляция. Например, тариф на газ вырос в семь раз, тариф на электричество  вырос в три раза. И хотя у нас есть программа адресной социальной помощи, счета, которые получают люди, драматическим образом увеличились».

Премьер-министр также видит новые способы, которыми Россия пытается подорвать стабильность её Молдавии:

«Мы наблюдаем элементы гибридной войны. Мы видим, например, попытки пророссийских сил политически дестабилизировать страну посредством проплаченных протестов, которые быстро стихли, когда бежавшие из Молдавии олигархи были внесены в санкционные списки, и их денежные потоки были ограничены. Мы наблюдаем кибератаки, одна из которых в 2022 году была крупнейшей в истории нашей страны. И мы видим угрозы бомбардировок».

Источником беспокойства Гаврилицы и других руководителей Молдавии остаётся Приднестровье, где, по её словам, продолжается война. Приднестровье отделилась от Молдавии в 1992 году, но не было признано в качестве суверенного государства ни международным сообществом, ни даже Россией, которая поддерживает там немалый воинский контингент. 

«Мы считаем ситуацию в Приднестровье, находящемся под властью сепаратистов, хрупкой, но стабильной. Мы всегда говорили, что ситуация в Молдавии во многом будет зависеть от развития войны в Украине. Мы видим, что украинцы очень храбрые и стойкие, они  борются за безопасности не только своей страны, но и безопасности Молдавии, а в более широком смысле за ценности, которые мы, как европейцы, исповедуем».

Гаврилица также сообщила о росте нелегальной миграции. Молдавию используют  в качестве транзитной страны, транзитный маршрут проходит и через охваченную конфликтом с Россией Украину.  По словам премьер-министра, количество мигрантов не очень большое, но важно, чтобы оно не росло и не превращались в постоянное явление.