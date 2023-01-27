Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "В Украине линия фронта уже некоторое время статична. Эксперты этого ожидали, поскольку суровые зимние условия затрудняют передвижение основных войск. Но также ожидается подготовка нового российского наступления - вот почему пошли разговоры о современных западных танках для Украины. Под давлением со стороны партнёров по ЕС и внутренней оппозиции немецкое правительство решило поставить свои танки Leopard 2 в Украину и позволить другим странам сделать то же самое.

Нового министра обороны Германии спросили, не запоздают ли эти поставки. Борис Писториус ответил:

Ничего мне не указывает на то, что теперь это слишком поздно. Думаю, мы доставим наши «Леопарды» самое позднее, может быть, в конце марта. Я знаю, что это достаточно рано.

Окончательное решение принял единолично канцлер Германии Олаф Шольц. Причина, по которой ему потребовалось так много времени, стала предметом множества спекуляций.

Шольцу нужна поддержка публики

Как некоторые предположили, Шольцу нужно время, чтобы привлечь на свою сторону скептически настроенную публику, но пацифистский электорат Германии никогда не простит ему чрезмерного стремления вооружить Украину.

В телеинтервью Шольц отмёл с порога внутриполитические соображения:

Те, кто поставляет танки, никогда не должны руководствоваться внутриполитическими мотивами. Это правильно делать для поддержки, в данном случае, Украины, которая подвергается нападению со стороны России. Россия хочет завоевать всю эту страну или её часть. Такое решение мы приняли и ради обеспечения собственной безопасности. Этого можно добиться, только обладая крепкими нервами и точно зная, что нужно продвигаться вперёд вместе с другими.

Шольц действовал в тесном сотрудничестве с Америкой. Вашингтон считает, что снабжение Украины самым современным оружием может стать важным поворотным моментом в войне.

Президент США Джо Байден:

«Сегодня я объявляю, что Соединённые Штаты направят в Украину 31 танк «Абрамс». Это эквивалентно одному украинскому батальону. Министр обороны Остин рекомендовал этот шаг, потому что он повысит способность Украины защищать свою территорию и достигать своих стратегических целей».

О чем сейчас думают в Украине? Считают ли там последний раунд военной поддержки важной вехой? Достаточно ли этого?

Задача Украины - "не выживание, а победа"

Ранее на этой неделе мой коллега Шандор Жирош имел возможность поговорить с человеком, который руководил страной с 2014 по 2019 год. Это Пётр Порошенко, бывший президент Украины.

Euronews: Германия только что объявила, что поставит танки «Леопард» Украине вместе с другими странами. Думаете, это изменит ситуацию на местах и на поле боя?

Порошенко: _Думаю, это улучшило ситуацию, определённо. Безусловно, это зависит от количества танков, потому что если это будет танковая рота или несколько танковых бригад, то это разные вещи. Приведёт ли это к кардинальному повороту событий? Уже нет. Если бы такие поставки произошли полгода назад, когда Россия была слабее, то да. Танки, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны - вместе изменили бы тогда игру. _

Euronews: Мы приближаемся к первой годовщине вторжения России в Украину. Ожидаете ли вы, что будет ещё один год боевых действий? Когда может закончиться эта война?

Порошенко: С самого начала западные партнёры говорили, что помогут Украине выжить. Уже нет. Теперь вместе мы должны победить. И вы понимаете разницу. Что это значит, победа? Для кого-то украинская победа — это украинский флаг над Кремлём. Для некоторых украинцев это украинский флаг над Донбассом и в Крыму. По-моему, победа – это устойчивая ситуация с безопасностью в Европе, чтобы не было угрозы нападения сумасшедшего маньяка Путина на любую европейскую нацию.

Euronews: Как президент вы вели переговоры с Путиным по Минским соглашениям . Означают ли ваши слова, что в ближайшем будущем нет места для переговоров с Путиным, между Украиной и Россией?

Порошенко: Нет, это не правда. Нам просто нужно, чтобы напротив Путина сидел очень профессиональный, очень хороший переговорщик, очень хороший дипломат. И у меня есть этот переговорщик, и у меня есть этот дипломат. Вы знаете имя этого дипломата?

Euronews: Нет. Кто это?

Порошенко: Сюрприз. Имя этого дипломата - Вооруженные силы Украины.

Смелая акция у памятника Украинке

Несмотря на статичность линии фронта в Украине, о которой я упоминал в начале, Россия не прекратила свои воздушные удары по, похоже, случайным гражданским целям. На этой неделе, как и на предыдущей, такому обстрелу подвергся город Днепр с катастрофическими последствиями.

В Москве, невзирая на угрозу ареста, люди возлагали цветы к импровизированному мемориалу жертвам атаки на Днепр. Редкая критика войны России в Украине.

Это происходит на фоне принятия далеко идущего законодательства, которое по сути запрещает высказываться против боевых действий. Цветы и детские игрушки уже были несколько раз убраны с подножия памятника украинской поэтессе Лесе Украинке, но местные жители продолжают отдавать дань уважения.

Одна женщина сказала: «Других возможностей нет. Это единственный способ выразить протест». Замечательное заявление – и очень смелое!"